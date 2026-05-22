Італія виділяє додаткові 10 мільйонів євро на відновлення української енергетики

Італія розширює фінансову допомогу для відновлення української критичної інфраструктури, яка перебуває під постійними ударами. Посол Італії в Україні Карло Формоза та директор Секретаріату Енергетичного Співтовариства Артур Лорковський офіційно підписали угоду про надання додаткового грантового внеску в розмірі 10 мільйонів євро . Про це повідомляє міністр енергетики Денис Шмигаль.

За його словами, до цього Італія вже спрямувала до Фонду підтримки енергетики 13 млн євро.

Під час двосторонньої зустрічі Шмигаль висловив вдячність європейським партнерам, наголосивши, що ця допомога є прямим внеском у стійкість української енергосистеми та забезпечення безпеки мільйонів громадян.

У продовження міжурядового діалогу, який розпочався в Берліні, сторони також обговорили зміцнення української енергетики та подальшу інтеграцію до енергетичного простору ЄС.

Окрему увагу приділили механізмам залучення додаткових внесків до Фонду підтримки енергетики як інструменту посилення енергетичної стійкості України.

«Також зупинилися на можливостях для міжнародного бізнесу інвестувати в українську енергетику. Запуск оновлених аукціонів на будівництво нової генерації в Україні є важливим сигналом для ринку, можемо ширше залучати міжнародних інвесторів до розвитку нових потужностей. Готуємося представити ці й інші можливості на конференції URC у Гданську вже у червні», — заявив Шмигаль.

За його словами, сторони також домовилися спільно опрацювати механізми зниження та страхування воєнних ризиків для таких інвестицій.