Lenovo отримала рекордний річний дохід: акції компанії злетіли до максимуму за 26 років

У п’ятницю, 22 травня, китайський технологічний гігант Lenovo Group оголосив про рекордний дохід та різке зростання чистого прибутку за підсумками фінансового року. Бум попиту на сервери для штучного інтелекту, персональні комп'ютери з підтримкою ШІ, а також корпоративні сервіси допоміг компанії нівелювати глобальний тиск з боку митних тарифів та зростання вартості комплектуючих. Про це повідомляє Investing.

Найбільший у світі виробник ПК повідомив про дохід у розмірі $83,1 млрд за фінансовий рік, який закінчився 31 березня, що на 20% більше, ніж роком раніше.

Прибуток, що належить акціонерам, зріс на 38% до $1,91 млрд.

Акції компанії, що котируються на Гонконгській фондовій біржі, підскочили більш ніж на 13% до 14,98 гонконгських доларів станом на 05:51, досягнувши найвищого рівня з березня 2000 року.

Виручка за четвертий квартал підскочила на 27% до рекордних $21,6 млрд, а квартальний чистий прибуток зріс до $521 млн з $90 млн роком раніше.

Драйвери зростання

Lenovo повідомила, що дохід, пов'язаний з штучним інтелектом, зріс на 105% протягом року і склав третину загального доходу групи, що було зумовлено значним зростанням у сегментах пристроїв, інфраструктури та послуг на базі штучного інтелекту. Компанія зазначила, що дохід, пов'язаний з ШІ, склав 38% від продажів у четвертому кварталі.

Підрозділ інфраструктурних рішень, що включає сервери, повернувся до прибутковості за підсумками року, продемонструвавши рекордний дохід у розмірі $19,2 млрд, чому сприяв високий попит на сервери для штучного інтелекту.

Група інтелектуальних пристроїв, основний бізнес Lenovo у сфері ПК та смартфонів, продемонструвала річне зростання доходів на 17%. За даними компанії, у четвертому кварталі її частка на світовому ринку ПК досягла рекордних 24,4%.

На тлі історичного успіху рада директорів запропонувала збільшити фінальні дивіденди для акціонерів до 33,7 гонконзьких центів на акцію, порівняно з 30,5 центів роком раніше.