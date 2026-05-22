Інфляція прискорюється: що подорожчає найбільше та як заощадити (відео)

Інфляція в Україні знову прискорюється. У квітні споживчі ціни зросли на 1,4% за місяць і на 8,6% у річному вимірі. Але для багатьох українців реальне подорожчання відчувається значно сильніше — особливо на продукти, пальне, транспорт і базові послуги.

У новому випуску фінансовий експерт Олексій Козирев пояснює, чому зростання цін уже не обмежується окремими товарами, а поступово переходить у системну інфляцію. Розбираємо, що найбільше б'є по гаманцю українців: хліб, крупи, м’ясо, риба, олія, пальне, маршрутки, таксі, поштові послуги та навіть медицина. Також говоримо про прогноз інфляції на 2026 рік. Чому Нацбанк очікує одні показники, а реальна динаміка цін може бути вищою?