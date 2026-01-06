Нацбанк за рік продав на міжбанку рекордні $36 мільярдів

Національний банк протягом 2025 року купив на міжбанківському ринку $42,15 млн та продав $36,10 млрд. Таким чином, чистий продаж валюти торік становив $36,06 млрд, що є рекордним показником. Про це свідчать дані НБУ .

Для порівняння, у 2024 році чистий продаж валюти Нацбанком сягнув $35,19 млрд, у 2023-му — $28,61 млрд.

Водночас у грудні 2025 року регулятор реалізував із резервів $4,46 млрд — це найбільший місячний обсяг продажу валюти за весь минулий рік.