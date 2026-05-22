На українських АЗС тривають цінові коливання. Станом на 22 травня бензин А-92 та А-95 продовжив дорожчати, тоді як дизельне пальне та автомобільний газ трохи втратили в ціні. Про це повідомляє «Мінфін» із посиланням на дані Консалтингової групи «А-95».
22 травня 2026, 15:09
Ціни на АЗС 22 травня: А-92 та А-95 знову подорожчали, а дизель і газ — подешевшали
Динаміка цін за останні 24 години виглядає наступним чином:
- Бензин А-95 премiум стабілізувався після попередніх коливань. Його ціна за добу не змінилася і зафіксувалася на позначці 79,47 грн/л.
- Бензин А-95 продовжує дорожчати. Після зростання на 25 копійок напередодні, за останню добу середня ціна додала ще 9 копійок і досягла 75,57 грн/л.
- Бензин А-92 продемонстрував найагресивніший стрибок вартості. За добу цей вид палива подорожчав одразу на 70 копійок до 69,60 грн/л.
- Дизельне пальне подешевшашло на 8 копійок до 87,30 грн/л.
- Автомобільний газ подешевшав на 7 копійок до 47,39 грн/л.
Ціни АЗС на пальне та автогаз
Джерело: Мінфін
