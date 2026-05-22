22 травня 2026, 8:01

Що буде з цінами на нафту у найближчий рік: аналітики оцінили наслідки війни з Іраном

Учасники нафтового ринку дедалі частіше закладають у прогнози сценарій, за якого ціна на нафту впродовж наступного року залишатиметься поблизу $100 за барель на тлі війни між США та Іраном та втрати значних обсягів постачання на світовому ринку. Про це свідчать результати опитування Bloomberg Intelligence серед 126 керуючих активами та експертів енергетичного ринку.

Більшість учасників ринку очікують, що середня ціна Brent у найближчі 12 місяців становитиме від $81 до $100 за барель. Майже дві третини респондентів також вважають, що нафта ще роками торгуватиметься з додатковою «геополітичною премією» у межах $5−15 за барель. Лише небагато опитаних прогнозують, що вона перевищить $20.

Аналітики Bloomberg Intelligence Саліх Їлмаз і Вілл Герес зазначають, що ринок розглядає геополітичні ризики як довготривалі, але не вважає їх фактором повного перезавантаження нафтового ринку.

«Респонденти, схоже, виходять із того, що попит і пропозиція поступово збалансуються, а ціни залишатимуться у відносно стабільному діапазоні», — йдеться в огляді.

Найімовірнішим механізмом компенсації дефіциту постачання учасники ринку назвали так зване «руйнування попиту» — ситуацію, коли високі ціни змушують споживачів скорочувати використання пального. Серед інших факторів — перенаправлення торговельних потоків, зміни політики OPEC+ та використання стратегічних резервів.

Більшість опитаних очікують, що перебої у світових постачаннях нафти становитимуть від 3 до 7 млн барелів на добу. Лише незначна частина респондентів прогнозує втрати понад 10 млн барелів щодня.

Фактор Ормузької протоки

Війна в Ірані, яка триває вже 12-й тиждень, суттєво обмежила судноплавство через стратегічну Ормузьку протоку, що підштовхнуло вгору світові ціни на енергоносії та розігнало інфляцію.

За даними опитування, майже половина учасників ринку очікують, що протягом наступного року обсяги транспортування через Ормузьку протоку становитимуть лише 51−75% від від нормального рівня, який складає 20 мільйонів барелів на добу.

Попри ознаки дефіциту фізичних постачань, номінальні ціни на нафту залишаються відносно стриманими. Так званий перекіс опціонів «кол» (call skew) для нафти WTI та Brent — тобто премія, яку трейдери платять за контракти, що ставлять на подальше зростання цін — звузився до мінімуму з моменту початку конфлікту наприкінці лютого. Хедж-фонди також скоротили свої «бичачі» (оптимістичні) позиції до найнижчого рівня за цей період.

Ці рухи вказують на те, що ринок зараз менше зосереджений на гонитві за надприбутками, а більше уваги приділяє управлінню волатильністю. Близько чверті респондентів очікують активізації хеджування та управління ризиками, тоді як лише 15% прогнозують агресивні спекуляції.

Аналітики зазначають, що ринок зараз більше зосереджений на управлінні ризиками та волатильністю, ніж на спробах заробити на новому стрибку цін.

Сланцева нафта США

Американський сланцевий сектор продовжуватиме нарощувати видобуток, проте мало хто вірить, що це зростання буде достатньо потужним для повного балансування ринку. Більшість аналітиків очікують помірного збільшення виробництва протягом наступних кількох років, тоді як третина вважає, що видобуток залишиться на поточному плато.

На тлі збереження цін поблизу чотирирічних максимумів та закликів Вашингтона нарощувати видобуток, окремі виробники сланцю вже готуються до помірного розширення бурової активності. За прогнозами Управління енергетичної інформації США (EIA), видобуток нафти в Сполучених Штатах має зрости до рекордних 14,1 млн барелів на добу у 2027 році.

Роман Мирончук
