Курс НБУ на понеділок: долар оновив історичний максимум, перевищивши 43 грн

Гривня знову оновлює антирекорд щодо долара. Національний банк встановив офіційний курс валют на понеділок, 12 січня.

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Долар

Регулятор встановив курс долара на рівні 43,07 грн/$. Це черговий історичний максимум вартості американської валюти. Попередній рекорд — 42,99 грн/$ на 9 січня 2026 року. Таким чином долар подорожчав на 8 копійок.

Європейська валюта подешевшала на 3 копійки до 50,14 грн за євро. Попередній історичний максимум було встановлено також 9 січня — 50,17 грн за євро.

Підключайтеся до multi. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту