Гривня продовжує стрімке падіння, оновлюючи антирекорди четверту добу поспіль. Національний банк визначив скільки буде коштувати валюта у п'ятницю, 9 січня.
8 січня 2026, 16:16
Історичне піке гривні: євро офіційно перетнуло позначку у 50 грн, долар наблизився до 43 гривень
Долар
Регулятор встановив курс на рівні 42,99 грн/$. Це черговий історичний максимум вартості долара; попереднє рекордне значення (42,71 грн) протрималося лише добу.
Євро
Європейська валюта вперше в історії офіційно коштує понад 50 гривень. Курс зріс ще на 25 копійок і зупинився на позначці 50,17 грн за євро. Попередній історичний максимум було встановлено також 8 січня — 49,92 грн за євро.
Джерело: Мінфін
