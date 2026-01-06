Multi від Мінфін
6 січня 2026, 18:02

В Україні з'явиться новий цифровий банк: естонці купують частину активів збанкрутілого RwS Bank

Естонська фінтех-група Iute Group офіційно оголосила про намір вийти на український ринок шляхом придбання ліцензії та частини активів неплатоспроможного RwS Bank («РВС Банк»). Угода передбачає створення нової фінансової установи, яка зосередиться виключно на цифрових послугах. Про це повідомляє пресслужба Iute Group.

Естонська фінтех-група Iute Group офіційно оголосила про намір вийти на український ринок шляхом придбання ліцензії та частини активів неплатоспроможного RwS Bank («РВС Банк»).

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Деталі угоди: що саме купують естонці

Згідно з досягнутими домовленостями з Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) та після погодження з Національним банком України (НБУ), Iute Group придбає спеціально створений «перехідний банк». До цієї нової структури будуть передані «чисті» активи та частина зобов’язань проблемного RwS Bank.

Ключові параметри угоди:

  • Ціна купівлі: Очікується на рівні 120 тисяч євро.
  • Що переходить інвестору: Близько 13 000 вкладників разом із їхніми рахунками та депозитами.
  • Активи: Грошові кошти та державні облігації.

Що не купують: Кредитний портфель (через ризики неповернення) та мережу фізичних відділень.

Загальний обсяг переданих зобов’язань (депозитів клієнтів) оцінюється приблизно у 4 мільйони євро.

Стратегія IuteBank: жодних відділень і обережний старт

Новий банк працюватиме під брендом IuteBank (ЮтеБанк). Інвестор планує будувати бізнес «з нуля», відмовившись від спадщини класичного банкінгу на користь mobile-first моделі (пріоритет мобільного застосунку).

Очолить український підрозділ Артур Муравицький — досвідчений банкір із понад 22-річним стажем, який раніше обіймав посади заступника голови правління «Таскомбанку», а також працював на керівних посадах в «Укрпошті» та «ВТБ Банку».

Iute Group займає обережну позицію щодо фінансів: на 2026 рік компанія встановила ліміт допустимих чистих збитків українського проєкту на рівні не більше 3 мільйонів євро.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 6

+
0
Выживший После Бусификации
Выживший После Бусификации
6 січня 2026, 18:53
#
Разве RwS Bank банкрот???
+
0
Выживший После Бусификации
Выживший После Бусификации
6 січня 2026, 18:57
#
Ликвидация RwS Bank — это действительно удар по рынку банковских металлов, так как они были одним из самых активных игроков с широким ассортиментом слитков (от 1 г до 1кг).
+
0
Выживший После Бусификации
Выживший После Бусификации
6 січня 2026, 18:58
#
Случай с RwS Bank (РВС Банк) действительно выглядит как сценарий, где банк «дожали», несмотря на попытки владельцев его спасти.
Если смотреть глубже официальных релизов НБУ, то ситуация с манипуляциями выглядит так:
+
0
Выживший После Бусификации
Выживший После Бусификации
6 січня 2026, 18:58
#
1. Спор о реальности дыры в капитале
Акционеры RwS Bank (Александр Стецюк и окружение Руслана Демчака) утверждали, что банк был ликвиден.
На момент признания неплатежеспособным у них на балансе были государственные облигации (ОВГЗ) на сотни миллионов гривен.
Аргумент банка: «У нас есть ценные бумаги, которые можно мгновенно превратить в кэш. Мы не банкроты в классическом смысле».
Аргумент НБУ: Регулятор же упирал на «недостоверную отчетность» и то, что банк якобы рисовал цифры, чтобы скрыть реальный убыток (который на сентябрь 2025 года официально составил 125 млн грн).
+
0
Выживший После Бусификации
Выживший После Бусификации
6 січня 2026, 18:58
#
2. Кейс с эстонским инвестором (Iute Group)
Самый подозрительный момент в этой истории — это появление инвестора.
Еще до окончательной ликвидации акционеры заявляли, что нашли эстонскую финтех-группу Iute Group, готовую зайти в капитал.
НБУ, по сути, не дал провести сделку «напрямую», пока банк был жив. Вместо этого банк признали неплатежеспособным, ввели администрацию, создали Переходный банк («ЮТЕ БАНК») и уже через него впускают эстонцев.
В чем манипуляция? В такой схеме старые акционеры полностью теряют свою собственность (их акции обнуляются), а инвестор получает «чистый» банк без долгов и юридических хвостов прошлого руководства. Это выглядит как принудительная национализация с последующей перепродажей «правильному» покупателю.
+
0
Выживший После Бусификации
Выживший После Бусификации
6 січня 2026, 18:59
#
3. Сходство с «Конкордом»
Как и в ситуации с «Конкордом», RwS Bank имел специфическую специализацию (золото, работа с госзаказами).
Когда банк «убирают» при наличии активов и желающих его купить инвесторов — это часто признак того, что регулятору или его бенефициарам нужно было сменить собственника или зачистить рынок от «неудобного» игрока.
Формулировка НБУ о «рисковой деятельности» в 2025 году стала универсальным ключом, которым можно открыть (и закрыть) любой банк.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 11 незареєстрованих відвідувачів.
