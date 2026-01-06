В Україні з'явиться новий цифровий банк: естонці купують частину активів збанкрутілого RwS Bank

Естонська фінтех-група Iute Group офіційно оголосила про намір вийти на український ринок шляхом придбання ліцензії та частини активів неплатоспроможного RwS Bank (« РВС Банк»). Угода передбачає створення нової фінансової установи, яка зосередиться виключно на цифрових послугах. Про це повідомляє пресслужба Iute Group.

Деталі угоди: що саме купують естонці

Згідно з досягнутими домовленостями з Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) та після погодження з Національним банком України (НБУ), Iute Group придбає спеціально створений «перехідний банк». До цієї нової структури будуть передані «чисті» активи та частина зобов’язань проблемного RwS Bank.

Ключові параметри угоди:

Ціна купівлі: Очікується на рівні 120 тисяч євро.

Що переходить інвестору: Близько 13 000 вкладників разом із їхніми рахунками та депозитами.

Активи: Грошові кошти та державні облігації.

Що не купують: Кредитний портфель (через ризики неповернення) та мережу фізичних відділень.

Загальний обсяг переданих зобов’язань (депозитів клієнтів) оцінюється приблизно у 4 мільйони євро.

Стратегія IuteBank: жодних відділень і обережний старт

Новий банк працюватиме під брендом IuteBank (ЮтеБанк). Інвестор планує будувати бізнес «з нуля», відмовившись від спадщини класичного банкінгу на користь mobile-first моделі (пріоритет мобільного застосунку).

Очолить український підрозділ Артур Муравицький — досвідчений банкір із понад 22-річним стажем, який раніше обіймав посади заступника голови правління «Таскомбанку», а також працював на керівних посадах в «Укрпошті» та «ВТБ Банку».

Iute Group займає обережну позицію щодо фінансів: на 2026 рік компанія встановила ліміт допустимих чистих збитків українського проєкту на рівні не більше 3 мільйонів євро.