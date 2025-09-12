Головне за тиждень: НБУ та ЄЦБ зберегли ставки, інфляція уповільнилась

Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко передала голові місії Міжнародного валютного фонду (МВФ) Гевіну Грею лист із запитом про нову програму співпраці. Це сталося за підсумками тижневої роботи місії Фонду в Києві. Нова програма має підтримати Україну протягом наступних кількох років.

У серпні інфляція в Україні продовжила уповільнення — Держстат

Споживча інфляція в Україні продовжує сповільнюватися: у серпні 2025 року вона склала 13,2% у річному вимірі, що нижче за показник у 14,1% у липні. За місяць (серпень до липня) ціни навіть дещо знизилися (-0,2%). Головним фактором такого сповільнення стало сезонне падіння цін на овочі та фрукти.

Золото продовжує бити рекорди, перевищивши $3659 на тлі очікувань зниження ставок ФРС