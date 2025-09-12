Multi від Мінфін
12 вересня 2025, 20:00

Головне за тиждень: НБУ та ЄЦБ зберегли ставки, інфляція уповільнилась

Головні фінансові новини світу й України за тиждень 8−12 вересня.

Головні фінансові новини світу й України за тиждень 8−12 вересня.

НБУ зберіг облікову ставку на рівні 15,5%

Правління Національного банку ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15,5% річних. Згідно з липневим макроекономічним прогнозом НБУ, зниження облікової ставки має розпочатися вже у четвертому кварталі 2025 року.

ЄЦБ залишив ставки без змін

Європейський центральний банк (ЄЦБ) на своєму вересневому засіданні очікувано ухвалив рішення залишити ключові відсоткові ставки на попередніх рівнях.

МВФ оцінив дефіцит фінансування України до $20 мільярдів до 2027 року — Bloomberg

Міжнародний валютний фонд (МВФ) вважає, що потреби України у фінансуванні на 2026−2027 роки можуть бути на $10−20 мільярдів вищими, ніж очікує уряд у Києві. Ця розбіжність виникла під час нещодавніх переговорів в Україні, присвячених майбутньому пакету допомоги.

Верховний суд США розгляне законність мит Трампа у прискореному порядку

Верховний суд Сполучених Штатів у вівторок оголосив, що в прискореному режимі розгляне справу про законність масштабних імпортних мит, запроваджених президентом Дональдом Трампом. Рішення суду може визначити долю одного з наріжних каменів економічної політики президента, а його наслідки матимуть значний вплив на економіку США та світову торгівлю.

Україна отримала ще 1 мільярд євро від ЄС за рахунок російських заморожених активів

У середу, 10 вересня, Україна отримала восьмий транш від ЄС обсягом 1 млрд євро у межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA).

Україна офіційно запросила у МВФ нову програму співпраці

Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко передала голові місії Міжнародного валютного фонду (МВФ) Гевіну Грею лист із запитом про нову програму співпраці. Це сталося за підсумками тижневої роботи місії Фонду в Києві. Нова програма має підтримати Україну протягом наступних кількох років.

У серпні інфляція в Україні продовжила уповільнення — Держстат

Споживча інфляція в Україні продовжує сповільнюватися: у серпні 2025 року вона склала 13,2% у річному вимірі, що нижче за показник у 14,1% у липні. За місяць (серпень до липня) ціни навіть дещо знизилися (-0,2%). Головним фактором такого сповільнення стало сезонне падіння цін на овочі та фрукти.

Золото продовжує бити рекорди, перевищивши $3659 на тлі очікувань зниження ставок ФРС

Потужне ралі на ринку золота продовжилося у вівторок: ціна дорогоцінного металу оновила історичний максимум, сягнувши позначки у понад $3659 за унцію. Головним драйвером зростання стало посилення очікувань ринку щодо кількох знижень процентних ставок Федеральною резервною системою США цього року.

