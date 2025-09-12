Головні фінансові новини світу й України за тиждень 8−12 вересня.
Головне за тиждень: НБУ та ЄЦБ зберегли ставки, інфляція уповільнилась
НБУ зберіг облікову ставку на рівні 15,5%
Правління Національного банку ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15,5% річних. Згідно з липневим макроекономічним прогнозом НБУ, зниження облікової ставки має розпочатися вже у четвертому кварталі 2025 року.
Європейський центральний банк (ЄЦБ) на своєму вересневому засіданні очікувано ухвалив рішення залишити ключові відсоткові ставки на попередніх рівнях.
МВФ оцінив дефіцит фінансування України до $20 мільярдів до 2027 року — Bloomberg
Міжнародний валютний фонд (МВФ) вважає, що потреби України у фінансуванні на 2026−2027 роки можуть бути на $10−20 мільярдів вищими, ніж очікує уряд у Києві. Ця розбіжність виникла під час нещодавніх переговорів в Україні, присвячених майбутньому пакету допомоги.
Верховний суд США розгляне законність мит Трампа у прискореному порядку
Верховний суд Сполучених Штатів у вівторок оголосив, що в прискореному режимі розгляне справу про законність масштабних імпортних мит, запроваджених президентом Дональдом Трампом. Рішення суду може визначити долю одного з наріжних каменів економічної політики президента, а його наслідки матимуть значний вплив на економіку США та світову торгівлю.
Україна отримала ще 1 мільярд євро від ЄС за рахунок російських заморожених активів
У середу, 10 вересня, Україна отримала восьмий транш від ЄС обсягом 1 млрд євро у межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA).
Україна офіційно запросила у МВФ нову програму співпраці
Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко передала голові місії Міжнародного валютного фонду (МВФ) Гевіну Грею лист із запитом про нову програму співпраці. Це сталося за підсумками тижневої роботи місії Фонду в Києві. Нова програма має підтримати Україну протягом наступних кількох років.
У серпні інфляція в Україні продовжила уповільнення — Держстат
Споживча інфляція в Україні продовжує сповільнюватися: у серпні 2025 року вона склала 13,2% у річному вимірі, що нижче за показник у 14,1% у липні. За місяць (серпень до липня) ціни навіть дещо знизилися (-0,2%). Головним фактором такого сповільнення стало сезонне падіння цін на овочі та фрукти.
Золото продовжує бити рекорди, перевищивши $3659 на тлі очікувань зниження ставок ФРС
Потужне ралі на ринку золота продовжилося у вівторок: ціна дорогоцінного металу оновила історичний максимум, сягнувши позначки у понад $3659 за унцію. Головним драйвером зростання стало посилення очікувань ринку щодо кількох знижень процентних ставок Федеральною резервною системою США цього року.
