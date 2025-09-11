ЄЦБ залишив ставки без змін

Європейський центральний банк (ЄЦБ) на своєму вересневому засіданні очікувано ухвалив рішення залишити ключові відсоткові ставки на попередніх рівнях. Це рішення було прийнято вдруге поспіль і повністю відповідає прогнозам аналітиків та очікуванням ринку.

Основні ставки залишаються такими:

Ставка за депозитами: 2% річних.

Ставка основних операцій рефінансування (MRO): 2,15%.

Ставка за маржинальними кредитами: 2,4%.

Інфляція під контролем

У пресрелізі регулятора також зазначається, що інфляція в єврозоні наразі близька до середньострокової цілі у 2%. Керівництво ЄЦБ підтвердило свої наміри забезпечити стабілізацію інфляції на цьому рівні.

Майбутні рішення щодо монетарної політики будуть ухвалюватися на кожному засіданні окремо, залежно від нових статистичних даних, інфляційних прогнозів та пов'язаних з ними ризиків. ЄЦБ підкреслює свою готовність коригувати всі наявні інструменти для досягнення цільового рівня інфляції.

Також у повідомленні йдеться про те, що ЄЦБ продовжує помірно скорочувати свій портфель цінних паперів, придбаних у рамках програм викупу активів (PEPP та APP). Регулятор більше не реінвестує надходження від погашених активів.

Реакція ринків

Після оголошення рішення курс євро щодо долара майже не змінився, а європейський фондовий індекс Stoxx Europe 600 зріс на 0,4%.