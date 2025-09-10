Верховний суд США розгляне законність мит Трампа у прискореному порядку

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
10 вересня 2025, 15:22

Верховний суд США розгляне законність мит Трампа у прискореному порядку

Верховний суд Сполучених Штатів у вівторок оголосив, що в прискореному режимі розгляне справу про законність масштабних імпортних мит, запроваджених президентом Дональдом Трампом. Рішення суду може визначити долю одного з наріжних каменів економічної політики президента, а його наслідки матимуть значний вплив на економіку США та світову торгівлю. Про це пише The Washington Post.

Верховний суд Сполучених Штатів у вівторок оголосив, що в прискореному режимі розгляне справу про законність масштабних імпортних мит, запроваджених президентом Дональдом Трампом.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Суть справи

Центральне юридичне питання полягає в тому, чи надає Закон про міжнародні надзвичайні економічні повноваження (IEEPA) 1977 року президенту право вводити мита, оголошуючи надзвичайний стан в економіці.

  • Позиція адміністрації Трампа: Президент діяв законно, використовуючи надані йому Конгресом повноваження для боротьби з «надзвичайними загрозами», як-от потік фентанілу та великі торговельні дефіцити.
  • Позиція позивачів (малий бізнес та штати): Президент не має таких повноважень. Вони стверджують, що це «захоплення влади», оскільки, згідно з Конституцією, право вводити мита належить виключно Конгресу.

Попередні рішення судів та аргументи сторін

Два федеральні суди нижчої інстанції, включно з апеляційним судом, вже постановили, що Трамп перевищив свої повноваження, використовуючи закон IEEPA. Позивачі стверджують, що дії президента порушують принцип розподілу влади та суперечать «доктрині значущих питань», яку нещодавно активно застосовував сам Верховний суд.

Високі ставки: трильйон доларів та економіка

На кону стоїть не лише економічна політика. Адміністрація Трампа попередила, що негативне рішення суду може змусити уряд повернути до $1 трильйона вже зібраних мит, що може спровокувати фіскальну кризу.

Водночас за оцінками Yale Budget Lab, чинні мита, що підняли ефективну ставку на імпорт до найвищого рівня з часів Великої депресії, можуть коштувати середньому американському домогосподарству $2400 на рік.

Прискорений розгляд

Верховний суд встановив стислі терміни для подання документів (до 19 вересня) і призначив слухання на перший тиждень листопада, що свідчить про надзвичайну важливість справи.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами