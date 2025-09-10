Верховний суд США розгляне законність мит Трампа у прискореному порядку

Верховний суд Сполучених Штатів у вівторок оголосив, що в прискореному режимі розгляне справу про законність масштабних імпортних мит, запроваджених президентом Дональдом Трампом. Рішення суду може визначити долю одного з наріжних каменів економічної політики президента, а його наслідки матимуть значний вплив на економіку США та світову торгівлю. Про це пише The Washington Post.

Суть справи

Центральне юридичне питання полягає в тому, чи надає Закон про міжнародні надзвичайні економічні повноваження (IEEPA) 1977 року президенту право вводити мита, оголошуючи надзвичайний стан в економіці.

Позиція адміністрації Трампа: Президент діяв законно, використовуючи надані йому Конгресом повноваження для боротьби з «надзвичайними загрозами», як-от потік фентанілу та великі торговельні дефіцити.

Позиція позивачів (малий бізнес та штати): Президент не має таких повноважень. Вони стверджують, що це «захоплення влади», оскільки, згідно з Конституцією, право вводити мита належить виключно Конгресу.

Попередні рішення судів та аргументи сторін

Два федеральні суди нижчої інстанції, включно з апеляційним судом, вже постановили, що Трамп перевищив свої повноваження, використовуючи закон IEEPA. Позивачі стверджують, що дії президента порушують принцип розподілу влади та суперечать «доктрині значущих питань», яку нещодавно активно застосовував сам Верховний суд.

Високі ставки: трильйон доларів та економіка

На кону стоїть не лише економічна політика. Адміністрація Трампа попередила, що негативне рішення суду може змусити уряд повернути до $1 трильйона вже зібраних мит, що може спровокувати фіскальну кризу.

Водночас за оцінками Yale Budget Lab, чинні мита, що підняли ефективну ставку на імпорт до найвищого рівня з часів Великої депресії, можуть коштувати середньому американському домогосподарству $2400 на рік.

Прискорений розгляд

Верховний суд встановив стислі терміни для подання документів (до 19 вересня) і призначив слухання на перший тиждень листопада, що свідчить про надзвичайну важливість справи.