Правління Національного банку ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15,5% річних. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний під час брифінгу з монетарної політики, 11 вересня.
НБУ зберіг облікову ставку на рівні 15,5%
Рішення правління
«Правління Національного банку ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15,5%. Це дасть змогу й надалі підтримувати належні монетарні умови для стійкості валютного ринку, контрольованості очікувань і приведення інфляції до цілі 5%. Національний банк готовий гнучко реагувати на зміни в розподілі ризиків», — зазначив Пишний.
Згідно з липневим макроекономічним прогнозом НБУ, зниження облікової ставки має розпочатися вже у четвертому кварталі 2025 року.
24 липня правління Національного банку ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15,5% річних.
17 квітня правління НБУ ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15,5% річних.
6 березня правління Нацбанку ухвалило рішення підвищити облікову ставку до 15,5% річних.
23 січня 2025 року правління НБУ ухвалило рішення підвищити облікову ставку до 14,5% річних.
12 грудня 2024 року правління Національного банку ухвалило рішення підвищити облікову ставку до 13,5% річних.
Що означає зміна ставки
Зміна облікової ставки є важливим сигналом для визначення банками процентних ставок за вкладами і позиками. Чим вище ключова ставка, тим дорожче кредити і депозити в нацвалюті.
