НБУ зберіг облікову ставку на рівні 15,5%

Правління Національного банку ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15,5% річних. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний під час брифінгу з монетарної політики, 11 вересня.

Рішення правління

«Правління Національного банку ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15,5%. Це дасть змогу й надалі підтримувати належні монетарні умови для стійкості валютного ринку, контрольованості очікувань і приведення інфляції до цілі 5%. Національний банк готовий гнучко реагувати на зміни в розподілі ризиків», — зазначив Пишний.

Згідно з липневим макроекономічним прогнозом НБУ, зниження облікової ставки має розпочатися вже у четвертому кварталі 2025 року.

Нагадаємо

24 липня правління Національного банку ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15,5% річних.

17 квітня правління НБУ ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15,5% річних.

6 березня правління Нацбанку ухвалило рішення підвищити облікову ставку до 15,5% річних.

23 січня 2025 року правління НБУ ухвалило рішення підвищити облікову ставку до 14,5% річних.

12 грудня 2024 року правління Національного банку ухвалило рішення підвищити облікову ставку до 13,5% річних.

Що означає зміна ставки

Зміна облікової ставки є важливим сигналом для визначення банками процентних ставок за вкладами і позиками. Чим вище ключова ставка, тим дорожче кредити і депозити в нацвалюті.