Золото продовжує бити рекорди, перевищивши $3659 на тлі очікувань зниження ставок ФРС

Потужне ралі на ринку золота продовжилося у вівторок: ціна дорогоцінного металу оновила історичний максимум, сягнувши позначки у понад $3659 за унцію. Головним драйвером зростання стало посилення очікувань ринку щодо кількох знижень процентних ставок Федеральною резервною системою США цього року, пише Bloomberg.

Слабкий ринок праці як каталізатор

Остання хвиля зростання розпочалася після публікації вкрай слабкого звіту з ринку праці США минулої п'ятниці. Невтішні дані змусили трейдерів закласти в ціни щонайменше два зниження ставок у 2025 році, починаючи з засідання ФРС наступного тижня. Оскільки золото не приносить відсоткового доходу, очікування нижчих ставок робить його більш привабливим для інвесторів.

Фундаментальні фактори та попит з боку ETF

З початку року золото подорожчало майже на 40%. Це зростання підтримується цілою низкою факторів:

Активні закупівлі з боку центральних банків;

Попит на захисні активи через геополітичну напруженість та торговельні війни;

Занепокоєння щодо незалежності ФРС через тиск з боку президента Трампа.

Попит також підтверджується припливом коштів у біржові фонди (ETF), забезпечені золотом. У понеділок було зафіксовано найбільший денний приплив за останні три місяці. Водночас аналітики зазначають, що загальний обсяг золота в ETF все ще нижчий за пікові рівні часів пандемії, що свідчить про потенціал для подальшого зростання.

Що далі? Ключові дані цього тижня

Подальша динаміка цін залежатиме від ключових економічних даних, що вийдуть цього тижня. Інвестори уважно стежитимуть за звітами по інфляції (ціни виробників та споживачів) у середу та четвер, які можуть вплинути на рішення ФРС.

