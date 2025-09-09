Україна офіційно запросила у МВФ нову програму співпраці

Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко передала голові місії Міжнародного валютного фонду (МВФ) Гевіну Грею лист із запитом про нову програму співпраці. Це сталося за підсумками тижневої роботи місії Фонду в Києві. Нова програма має підтримати Україну протягом наступних кількох років. Про це повідомляє Урядовий портал.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

«Україна пройшла рекордні 8 переглядів за чинною програмою. Я вдячна МВФ за підтримку… Однак бойові дії тривають, і проєкт Держбюджету-2026 сформований із розрахунком, що війна далека від завершення», — зазначила Юлія Свириденко.

Під час зустрічі сторони обговорили пріоритети проєкту Держбюджету-2026, головними з яких залишаються фінансування оборони та соціальних програм. Також було порушено питання залучення капіталу в приватний сектор, дерегуляції та відновлення енергетики.

«Ми домовилися продовжити необхідні консультації між нашими командами в наступні місяці, щоб отримати позитивне рішення Ради директорів МВФ до кінця року», — повідомила очільниця уряду.