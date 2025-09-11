МВФ оцінив дефіцит фінансування України до $20 мільярдів до 2027 року — Bloomberg

Міжнародний валютний фонд (МВФ) вважає, що потреби України у фінансуванні на 2026−2027 роки можуть бути на $10−20 мільярдів вищими, ніж очікує уряд у Києві. Ця розбіжність виникла під час нещодавніх переговорів в Україні, присвячених майбутньому пакету допомоги, повідомляє Bloomberg.

Прогалина у фінансуванні

За інформацією джерел, знайомих із ситуацією, уряд України оцінює свої потреби у зовнішній допомозі в $37,5 млрд на два роки. Однак фахівці МВФ вважають, що загальна сума може бути значно більшою. З'ясування цієї різниці є ключовим етапом перед погодженням нової кредитної програми, оскільки поточна допомога від Фонду вже майже вичерпана.

Якщо оцінки МВФ виявляться вірними, Україні доведеться шукати додаткові мільярди доларів від західних партнерів, щоб підтримувати економіку та фінансувати військові потреби. На тлі того, що війна триває, а фінансова допомога від деяких ключових донорів, зокрема США, скорочується, завдання із залучення коштів стає все складнішим.

Переговори тривають

Очікується, що Україна та МВФ узгодять остаточну суму фінансування наступного тижня. Після цього сторони планують звернутися до союзників України для обговорення способів залучення додаткових коштів.

Водночас МВФ, як третій за величиною кредитор України, висуває певні вимоги. Хоча уряд не бажає підвищувати податкове навантаження на населення, МВФ наполягає на заходах, спрямованих на скорочення тіньової економіки, яка, за оцінками Кабінету Міністрів, становить понад 30% ВВП.

Також викликає занепокоєння МВФ верифікація виплат військовослужбовцям, оскільки, за їхніми даними, деякі особи можуть не відповідати критеріям для отримання максимальних виплат.

Нагадаємо

До державного бюджету України вже надійшло девʼять траншів у рамках програми МВФ EFF загальним обсягом близько $10,6 млрд із запланованих $15,5 млрд на період 2023−2027 років.

З початку повномасштабного вторгнення Міжнародний валютний фонд є третім за величиною джерелом фінансової допомоги Україні, після Європейського Союзу та США.