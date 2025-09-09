Multi від Мінфін
9 вересня 2025, 18:45

У серпні інфляція в Україні продовжила уповільнення — Держстат

Споживча інфляція в Україні продовжує сповільнюватися: у серпні 2025 року вона склала 13,2% у річному вимірі, що нижче за показник у 14,1% у липні. За місяць (серпень до липня) ціни навіть дещо знизилися (-0,2%). Головним фактором такого сповільнення стало сезонне падіння цін на овочі та фрукти. Про це у вівторок, 9 вересня, повідомила Державна служба статистики.

Споживча інфляція в Україні продовжує сповільнюватися: у серпні 2025 року вона склала 13,2% у річному вимірі, що нижче за показник у 14,1% у липні.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що подешевшало

Найбільший внесок у стримування інфляції зробили продукти харчування, які загалом за місяць подешевшали на 0,8%.

  • Овочі впали в ціні на 12,7%.
  • Фрукти подешевшали на 10,2%.
  • Також знизилися ціни на рис (на 1,5%) та цукор (на 1,0%).

Крім того, продовжилося сезонне здешевлення одягу та взуття, які втратили в ціні 3,2%.

Що подорожчало

Водночас зростання цін спостерігалося на низку інших продуктів. Найбільше подорожчали сало та яйця. Також зросли в ціні м'ясо, риба, молоко, хліб, сири, соняшникова олія та масло (в діапазоні 0,4−4,5%).

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 0,8%. У сфері зв'язку зафіксовано зростання на 2,7%, що пов'язано з підвищенням тарифів на мобільний зв'язок на 4,7%.

Чому це важливо

Дані Держстату за серпень підтверджують загальну тенденцію до сповільнення інфляції в Україні, що є позитивним сигналом для економіки.

Сезонне здешевлення продуктів є важливим фактором підтримки для українців, оскільки дозволяє дещо знизити витрати на базовий споживчий кошик.

Водночас важливо розуміти, що це здешевлення є тимчасовим. По мірі наближення холодів ціни на овочі та фрукти знову почнуть зростати. Крім того, зростання цін на інші важливі продукти (м'ясо, молоко, яйця) свідчить про те, що фундаментальний інфляційний тиск, пов'язаний з витратами виробників в умовах війни, нікуди не зник.

Автор:
Ярослав Голобородько
