Україна отримала ще 1 мільярд євро від ЄС за рахунок російських заморожених активів

У середу, 10 вересня, Україна отримала восьмий транш від ЄС обсягом 1 млрд євро у межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

Загалом, у рамках ініціативи ERA, Мінфін вже залучив від Європейського Союзу 10 млрд євро. Очікується, що решту коштів від ЄС Україна отримуватиме частинами до кінця 2025 року.

ERA передбачає спрямування Україні $50 млрд, які будуть забезпечені майбутніми доходами від заморожених активів росії. Внесок ЄС складає 18,1 млрд євро ($20 млрд).

Нагадаємо, Євросоюз із лютого 2022 року є найбільшим надавачем прямої бюджетної допомоги Україні - 58,5 млрд євро на пріоритетні видатки держбюджету. За 8 місяців 2025 року країна отримала понад 16,5 млрд євро від ЄС.

Куди направлять кошти

Міністр фінансів України Сергій Марченко висловив вдячність європейським партнерам за постійну підтримку.

«Отримані кошти дозволять профінансувати пріоритетні видатки бюджету. Завдяки цій допомозі ми можемо своєчасно забезпечувати соціальні виплати, відновлювати критично важливу інфраструктуру та утримувати економіку стабільною навіть у надзвичайно складних умовах», — зазначив Марченко.