Головне за тиждень: Прибутки банків, 4 мільярди євро від ЄС та правила торгівлі б/у авто

Українські банки заробили 100,06 млрд грн до сплати податків у першому півріччі 2025 року. Це майже той самий результат, що й торік. Однак, попри значний загальний прибуток, кожен п'ятий банк у країні залишається збитковим.

Україна отримала понад 4 мільярди євро від ЄС

Україна залучила понад 4 млрд євро бюджетної підтримки від Європейського Союзу у межах Ukraine Facility та за рахунок доходів від заморожених активів росії.

Зеленський про зустріч з Трампом: Це була найкраща з наших зустрічей

Президент Володимир Зеленський назвав зустріч з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі найкращою з усіх, що були. За його словами, ключовою темою обговорення були гарантії безпеки для нашої країни. Зокрема, ішлося про спільну роботу США та Європи.

12 пріоритетів Уряду: Кабмін Свириденко презентував проєкт Програми дій

Оновлений Кабмін Юлії Свириденко презентував проєкт Програми дій Уряду. Він базується на чотирьох опорах — безпека, економіка, гідність людини та відбудова.

Як власні кошти стають кредитними та чому «губляться» за повернений товар

За липень у розділі «Відгуки» наші читачі залишили 213 власних історій про свій досвід користування банківськими послугами. Із них зарахована та надіслана на розгляд фінустановам 71 скарга. Банки змогли знайти рішення лише у 27 випадках. Про найцікавіші кейси конфліктів між банками та їх клієнтами, як їх не допустити і швидко розв'язати, розповідаємо у свіжому огляді Народного рейтингу банків.

Українці тримають в банках рекордні 1,3 трильйони гривень

Обсяг коштів, розміщених фізичними особами на рахунках у банках у гривні та іноземній валюті, за оперативними даними, у липні збільшився на 0,3% до рекордних 1 300,362 млрд гривень.

Що зміниться для абонентів, коли Україна стане частиною роумінгового простору ЄС

У травні 2025 року український регулятор сфери електронних комунікацій (НКЕК) вперше за 11 років отримав нового керівника. Головним арбітром для ринку у понад 154 млрд грн стала Лілія Мальон, яка працює в Нацкомісії з 2012 року. Про те, на що регулятор витрачає бюджетні та донорські кошти, як захистить операторів від аб'юзивного використання роумінгу абонентами й коли в Україні запустять 5G вона розповіла в інтерв'ю «Ліга». «Мінфін» обрав головне.

Топ-10 найприбутковіших банків України

За даними НБУ, платоспроможні банки України за перше півріччя 2025 року отримали 78,074 млрд гривень прибутку, що на 1,1% менше, ніж минулого року (78,922 млрд гривень).

В Україні змінилися правила торгівлі б/у авто: що буде з цінами?

В Україні вже найближчим часом може кардинально змінитись ринок торгівлі вживаними авто. Причина — рішення уряду скоригувати порядок оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами.

Рада провалила два закони у межах програми Ukraine Facility

Верховна Рада не підтримала законопроєкти № 9363 та № 5837, які є частиною зобов'язань України в межах програми фінансової підтримки з боку Європейського Союзу Ukraine Facility.

Рада ухвалила зміни до бюджету-2025 на 40 млрд грн

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт № 13439−3 щодо внесення змін до бюджету-2025 на 40 млрд грн. Про це повідомив перший заступник голови податкового комітету Ярослав Железняк.

Кабмін змінив умови виплати базової соціальної допомоги

Кабінет міністрів зміни до порядку реалізації експериментального проєкту щодо надання базової соціальної допомоги.

4 українські монети-номінанти Coin of the Year: чи варто їх купувати для заробітку

Вже за кілька днів буде оголошено переможців конкурсу «Монета року». Цього року до переліку претендентів потрапили чотири пам'ятні монети України у трьох номінаціях. «Мінфін» розказав про найцікавіші монети та проаналізував їхню привабливість з погляду інвестицій.

Джером Пауелл допустив зниження ставки: ФРС діятиме «обережно» на тлі невизначеності

Голова Федеральної резервної системи США Джером Пауелл натякнув на можливість зниження процентних ставок, попри високий рівень невизначеності в економіці. У своїй довгоочікуваній промові на щорічному симпозіумі в Джексон-Хоулі він зазначив, що баланс ризиків зміщується між двома основними цілями ФРС: повною зайнятістю та стабільними цінами.