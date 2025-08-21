Верховна Рада не підтримала законопроєкти № 9363 та № 5837, які є частиною зобов'язань України в межах програми фінансової підтримки з боку Європейського Союзу Ukraine Facility. Про це повідомив Ярослав Железняк.
21 серпня 2025, 13:48
Рада провалила два закони у межах програми Ukraine Facility
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Деталі
Обидва законопроєкти не ухвалили у другому читанні.
Законопроєктом № 9363 вносяться зміни до деяких законів щодо цифровізації виконавчого провадження.
Законопроєкт № 5837 стосується основних засад державного нагляду за діяльністю суб'єктів господарювання.
Документом пропонується наділення органів державного нагляду і контролю правом через суд вимагати від підприємств часткової або повної зупинки виробництва у разі виявлення порушень.
Крім цього, законопроєкт забезпечує переорієнтацію системи державного нагляду і контролю на превентивну і ризик-орієнтовану.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі