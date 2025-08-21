4 українські монети-номінанти Coin of the Year: чи варто їх купувати для заробітку

Вже за кілька днів буде оголошено переможців конкурсу «Монета року». Цього року до переліку претендентів потрапили чотири пам'ятні монети України у трьох номінаціях. Розкажу про найцікавіші монети докладніше та проаналізую їхню привабливість з погляду інвестицій.

Міжнародний конкурс «Монета року» (Coin of the Year) щорічно проводить Американська нумізматична асоціація. У 2025 році конкурс проводиться 42-й раз, а переможців буде оголошено вже 19−23 серпня на виставці World's Fair of Money в Оклахомі.

На цій виставці буде представлено нумізматичну продукцію найвідоміших монетних дворів світу (як державних, так і приватних, які працюють за відповідними ліцензіями).

Визнаними світовими лідерами в нумізматичній індустрії є монетні двори Великобританії, Австралії, Китаю, Австрії, США, ПАР, а після 1998 року активно бореться за це звання й Банкнотно-монетний двір Нацбанку України.

Це спеціалізоване держпідприємство, яке займається розробкою дизайну та виготовленням грошових банкнот, цінних паперів, знаків поштової оплати, акцизних марок, документів, а також карбуванням монет, державних нагород та знаків. Банкнотна фабрика в Україні була відкрита у 1994 році, а у 1998 році почав працювати й монетний двір, який і став частиною Банкнотно-монетного двору НБУ.

У 1999 році їм було випущено пам'ятну срібну монету «Різдво Христове», яку було визнано найкращою монетою у світі в номінації «Найбільш надихаюча монета». Вона досі популярна у нумізматів і є непоганою інвестицією.

На аверсі монети між двома фігурами ангелів розміщено зображення малого Державного герба України та написи: Україна, 10, гривень, 1999, позначення металу — Ag, проба — 925, чиста вага — 31,1 грама.

На реверсі монети в обрамленні символічних геометричних постатей відтворили біблійний сюжет про народження Ісуса Христа в сяйві Вифлеємської Зірки: зображена Богоматір з немовлям в оточенні свійських тварин і волхвів із дарами. Тираж цієї срібної монети — 10 тисяч штук.

У середині 2016 року (з моменту запровадження статистики з аукціонних майданчиків) «проходи» цієї монети були в межах 2600 гривень. У серпні 2025 року вона коштує близько 5000 гривень, тобто зросла у ціні у 1,92 раза. Це можна вважати гідним результатом при тиражі 10 тисяч екземплярів та звуженні нумізматичного ринку України в умовах війни.

В останні роки конкуренція між світовими монетними дворами зросла на тлі підвищеного інтересу інвесторів та колекціонерів до самих монет, а також зростання цін на дорогоцінні метали. В результаті багато покупців сприймають такі придбання монет не лише як хобі, а і як інвестицію.

Якісні та естетично привабливі пам'ятні монети навіть із недорогоцінних металів (в основному, нейзильбер та подібні до нього сплави) популяризують Україну у світі, пропагують нашу культуру та самобутність, а також є високорентабельним бізнесом для монетного двору. Адже собівартість виготовлення монети та її продажна вартість колекціонерам можуть відрізнятись у рази.

Тому виграти подібний конкурс завжди дуже важливо не лише з погляду престижу та рівня професіоналізму, але й вигідності для будь-якого монетного двору, оскільки це забезпечує його додатковими замовленнями, а отже, і збільшує його прибуток.

Як проходить конкурс «Монета року» (Coin of the Year) цього року

Зі введених в обіг у 2024 році на першому етапі конкурсу група експертів вже обрала 100 монет. Їх розподілили за 10 номінаціями по 10 у кожній групі. Конкурсом передбачені такі номінації:

Найкраща історична монета; Найкраща монета про сучасну подію; Найкраща золота монета; Найкраща срібна монета; Найкраща монета розміру крони; Найкраща монета в обігу; Найкраща біметалічна монета; Монета найбільшої мистецької цінності; Новаторська концепція карбування; Монета, що надихає найбільше.

Українські номінанти конкурсу та їх інвестиційна вартість

У 2025 році до списку претендентів на звання найкращої потрапили 4 пам'ятні монети України у трьох номінаціях.

У номінації «Монета, що надихає найбільше» на перемогу претендують «Батьківське щастя» (срібло, номінал 5 гривень) та «Країна супергероїв. Дякуємо медикам!» (Нейзильбер, номінал 5 гривень).

На перемогу у номінації «Монета величезної мистецької цінності» претендує монета «Плентонізм (Іван Марчук)» (срібло, номінал 10 гривень).

Найкращою срібною монетою може стати пам'ятна монета «Любов» (срібло, номінал 10 гривень).

Конкуренція велика, тому що на конкурсі представлені монети із 38 країн. З відібраних експертами 100 монет на другому етапі журі голосуванням вже найближчими днями мають обрати 1 монету із 10 найкращих у кожній номінації. А монета, за яку проголосує більшість, стане «Монетою року».

Тож вболіватимемо за монети України на цьому престижному конкурсі, а поки що подивимося на зазначених вище українських претендентів з інвестиційного погляду.

«Батьківське щастя» (срібло, номінал 5 гривень, тираж до 15 тисяч штук)

Початкова роздрібна ціна НБУ на момент виходу в обіг цієї монети складала 2211 гривень. Монета є досить затребуваною серед колекціонерів, хоч і не побила рекорди інвестиційної привабливості.

Нині на аукціонних майданчиках її можна легко купити за ціною 4000 — 4500 гривень. Тобто за рік із невеликим вона подорожчала у 1,8 разу. Щоправда, значною мірою і за рахунок зростання вартості срібла. Світова ціна цього металу на момент написання статті становить близько $37,5 за унцію, а на момент випуску монети в обіг срібло коштувало близько $27 за унцію, тобто метал подорожчав у 1,39 раза.

«Країна супергероїв. Дякуємо медикам!» (Нейзильбер, номінал 5 гривень, тираж до 50 тисяч штук)

Ця монета виявилася дуже співзвучною настроям у суспільстві. Крім того, її тираж не весь одразу пішов у продаж колекціонерам. Тому її досить активно розкуповували, особливо на першому етапі. За початкової роздрібної ціни Нацбанку 257 гривень на первинному інтересі до неї її вартість доходила на нумізматичному ринку до 530−570 гривень, а нині ціна стабілізувалася в межах близько 375−400 гривень.

Тобто ця монета за період, що минув, зросла в ціні приблизно в 1,56 раза, що дуже непоганий показник для екземплярів з таким тиражем і не з дорогоцінних металів.

«Пльонтанізм (Іван Марчук) (срібло, номінал 10 гривень, тираж 7,5 тисячі штук)

Монета була випущена в нейзильбері та сріблі. У сріблі монета активно купується нумізматами і зараз. А ось у нейзильбері вона досить довго висіла у продажу на сайті інтернет-магазину Нацбанку за ціною в межах 472 грн за штуку. Причому спочатку її можна було купити лише по 1 штуці, а під кінець Нацбанк дав можливість її купити до 4 штук «в одні руки». Але на момент написання статті навіть у нейзильбері її на сайті нацбанківської крамниці вже немає.

Мабуть, її купили нумізмати, які дізнавшись, що вона номінується на престижну нагороду (хоча номінується вона у сріблі) — все ж таки вирішили взяти собі по кілька екземплярів у надії на потенційне зростання ціни даної монети у разі отримання нею міжнародної нагороди.

Спочатку її ціна — 5788 гривень, і поки що особливого стрибка вартості вона не показала: ціна на аукціонних майданчиках стартує з 7 999 гривень, тобто зростання вартості близько 1,38 разу:

А якщо подивитися порівняно із середньою ціною на цю монету на рівні 6 220 гривень — це зростання ціни навіть менше — лише у 1,075 разу. Це поки не можна порівняти навіть з динамікою вартості срібла за даний період часу. Ця монета, без сумніву, одна з найкращих у вітчизняній нумізматиці з естетичної точки зору та з урахуванням її оформлення у сріблі, вона ще явно має потенціал до зростання у разі перемоги у конкурсі «Coin of the Year».

Монета «Любов» (срібло, номінал 10 гривень, тираж 10 тисяч штук)

За початкової роздрібної ціни Нацбанку в 3675 грн, ця монета досить швидко досягла рівня близько 4250−4600 гривень, тобто подорожчала приблизно в 1,18 раза.

Тому у разі успіху на конкурсі вона має ще потенціал зростання інвестиційної вартості, незважаючи на досить великий для українських срібних монет тираж у 10 тисяч штук.

Висновки:

участь пам'ятних монет у престижних світових нумізматичних виставках та конкурсах — не лише популяризує наші монети у світі, а й створює додаткову інвестиційну вартість. Це також дає можливість порівняти вітчизняні технології у банкнотно-монетній справі з провідними світовими стандартами та тенденціями. Наш Банкнотно-монетний двір НБУ тут гідно представляє Україну.

Перемоги в подібних конкурсах корисні як з погляду додаткових доходів Нацбанку і нашої держави, так і стимулювання інвестицій у вітчизняну нумізматику.

Частину українських високохудожніх пам'ятних монет недооцінено. І у разі отримання престижних світових нагород вони подорожчають. При цьому, колекціонерам та інвесторам все ж таки варто врахувати, що робити ставку тільки на зростання вартості дорогоцінного металу, з якого зроблено монету, і зрештою коштом тільки цього чинника збільшення вартості монети — не можна. Світові ціни на дорогоцінні метали не зростатимуть вічно.

А варто робити ставку лише на синергію високохудожніх екземплярів нумізматичної продукції у поєднанні з металом, з якого вона виготовлена. Тільки в тому випадку, якщо ціни на дорогоцінні метали на певному етапі почнуть знижуватися — саме нумізматична цінність вдало обраної монети вбереже ціну вашої колекції від просідання. Але й робити ставку тільки на отримання міжнародних нагород за тією чи іншою монетою також не можна.

Тож оптимальний варіант зараз для інвестора та колекціонера полягає в тому, щоб об'єднати при покупках естетичну привабливість монети з потенційним зростанням вартості дорогоцінного металу, з якого вона зроблена і в цілому — з ліквідністю даного ринку.

А для цього потрібно звертати увагу не лише на стан монети, її естетику, красу та метал, з якого вона викарбувана, а й на її тираж та світові нагороди, які вона отримала чи номінувалася.