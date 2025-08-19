Зеленський про зустріч з Трампом: Це була найкраща з наших зустрічей

Президент Володимир Зеленський назвав зустріч з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі найкращою з усіх, що були.

«Це була найкраща з наших зустрічей. Це важливо. Багато речей навіть на мапі я зміг показати всім американським колегам щодо ситуації на полі бою. Хто, що — не за чутками, а реально, — хто, що контролює на полі бою, на нашій землі, на нашій території, яку ми контролюємо, і на тимчасово окупованих територіях», — зазначив Зеленський.

За словами Президента України, ключовою темою обговорення були гарантії безпеки для нашої країни. Зокрема, ішлося про спільну роботу США та Європи.

«Важливо, що Сполучені Штати Америки дають чіткий сигнал, що вони будуть серед країн, які будуть допомагати, координувати, а також будуть учасниками гарантій безпеки для України. Я вважаю, що це великий крок уперед», — сказав Глава держави.

Особливу увагу приділили звільненню полонених і поверненню викрадених росією українських дітей. Президент України висловив особливу вдячність першій леді Сполучених Штатів Меланії Трамп за лист, присвячений викраденим росією українським дітям, який вона передала володимиру путіну, та її увагу до проблеми.

Це питання є одним із найбільш болючих для українців, адже йдеться про щонайменше 20 тис. вивезених дітей. Володимир Зеленський попросив Дональда Трампа передати Меланії Трамп лист вдячності від першої леді України Олени Зеленської.

У російському полоні утримують тисячі українців — військових і цивільних, — деякі з них перебувають там іще з 2014 року, коли росія почала свою війну проти України. Глава держави наголосив, що їх звільнення має стати обов’язковою частиною процесу встановлення миру.

«Ми обговорили це з Президентом Сполучених Штатів Америки. Він погоджується, що непроста система, але буде допомагати мені щодо обміну всіх на всіх. Не тільки військовополонених, але й цивільних — журналістів, політв'язнів. Ми домовилися над цим працювати», — зауважив Володимир Зеленський.

Дональд Трамп підтримав проведення тристоронньої зустрічі на рівні лідерів України, США та росії. Президент України вкотре підтвердив, що наша держава готова працювати максимально продуктивно й швидко, щоб закінчити цю війну. Він переконаний, що найбільш чутливі питання можна розв’язати лише на рівні лідерів.

Крім того, під час зустрічі обговорили двостороннє співробітництво. Зокрема, Україна готова співпрацювати зі США у сфері дронів — продавати найсучасніші безпілотники, а також спільно їх виробляти. Відповідну пропозицію передали Президенту Трампу.