Рада ухвалила зміни до бюджету-2025 на 40 млрд грн

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт № 13439−3 щодо внесення змін до бюджету-2025 на 40 млрд грн. Про це повідомив перший заступник голови податкового комітету Ярослав Железняк.

«За» законопроєкт в цілому проголосувало 229 народних депутатів.

«Для розуміння, з законопроєкту з назвою „щодо фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони та вирішення першочергових питань“ він перетворився на збільшення зарплат, кешбеку та невійськових видатків», — написав Железняк.

За його словами, там є речі розумні, а є просто абсолютно неприйнятні позиції.

«Щоб ви розуміли, з анонсованого скорочення видатків через обʼєднання міністерств та аудит видатків (памʼятаєте таке Свириденко обіцяла?) — там нуль скорочень. Єдине добре, що в залі зміг з колегами збити велику частину правок про збільшення зарплат і непрофільних видатках. Хоча в цілому бюджет виглядає погано», — підсумував він.