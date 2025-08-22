Україна отримала понад 4 мільярди євро від ЄС

Україна залучила понад 4 млрд євро бюджетної підтримки від Європейського Союзу у межах Ukraine Facility та за рахунок доходів від заморожених активів росії. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

Україна залучила до держбюджету понад 4 млрд євро від Європейського Союзу:

Понад 3 млрд євро — кредит від Європейського Союзу в межах інструменту Ukraine Facility;

1 млрд євро є частиною внеску ЄС у межах ініціативи країн G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA).

Зазначається, що кошти буде спрямовано на першочергові соціальні та гуманітарні видатки державного бюджету.

У межах інструменту Ukraine Facility на 2024−2027 роки передбачено близько 50 млрд євро для України (38,27 млрд євро — пряма бюджетна підтримка). Загалом до держбюджету з 2024 року вже надійшло понад 22,6 млрд євро у межах інструменту.

Тільки у 2025 році планується залучити близько 12,5 млрд євро, з яких понад 6,5 млрд євро вже надійшло до держбюджету.

Механізм ERA передбачає спрямування Україні $50 млрд, які забезпечені доходами від заморожених активів росії. Внесок ЄС складає 18,1 млрд євро ($20 млрд). Загалом, у рамках ініціативи ERA, Мінфін вже залучив від ЄС 9 млрд євро.

Європейський Союз залишається найбільшим донором фінансової підтримки України — 57,5 млрд євро за 3,5 роки. За 8 місяців 2025 року країна отримала понад 15,5 млрд євро від ЄС.