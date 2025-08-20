В Україні змінилися правила торгівлі б/у авто: що буде з цінами?

В Україні вже найближчим часом може кардинально змінитись ринок торгівлі вживаними авто. Причина — рішення уряду скоригувати порядок оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами.

Головне нововведення — суб'єкти господарювання отримують можливість торгувати автомобілями як звичайним товаром. Тобто їм уже не потрібно слідувати старій схемі: спершу ставити б/в машину на облік у ТЦК та сервісному центрі, а потім, знайшовши нового покупця, робити цю процедуру у зворотному порядку — знімати транспортний засіб з обліку.

«Це революційна зміна, яка відкриває легальним автосалонам доступ до ринку подарованих авто, на якому зараз вони контролюють не більше 1−1,5% угод. Для громадян — і власників авто, і тих, хто хоче купити машину, з'явиться новий канал купівлі-продажу», — пояснив керівник компанії Autoconsulting Олег Омельницький.

«Мінфін» розбирався, що зміниться на ринку б/у авто, і які можуть бути нюанси для продавців та покупців машин.

Нові правила

13 серпня Кабмін своєю Постановою № 963 вніс зміни до Порядку оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами суб'єктами господарювання. Зазначимо, що ці правила діють із 1998 року.

З того часу для салонів, що працюють офіційно, залишався незмінним наступний порядок дій: все вживане авто потрібно оформляти на себе в ТЦК і сервісному центрі. Тільки після цього салонам можна було виставляти машини на вторинний перепродаж. А коли знаходився новий покупець, процедуру доводилося робити у зворотному порядку, тобто знімати авто з обліку та віддавати новому власнику. І вже він після проведення операції купівлі-продажу оформляв машину на себе.

Така тривала процедура відбивала у автосалонів бажання ставити продаж вживаного авто на потік. З початку війни ситуація посилилася. Адже якщо суб'єкт господарювання ставив авто на облік у ТЦК, з'являлися ризики, що військові можуть цю машину «взяти в користування», навіть при тому, що автомобіль фактично не був власністю компанії.

Офіційні дилери тривалий час лобіювали зміну процедури. Але нещодавно їм вдалося переконати уряд переглянути вимоги.

У новій постанові Кабміну зазначено, що суб'єкти господарювання можуть продавати вживане авто як товар, тобто не зобов'язані ставити його на облік на себе .

Автоматизована інформаційно-пошукова система обліку суб'єктів господарювання буде трансформована в базу даних компаній, які здійснюють оптову та роздрібну торгівлю транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери. На створення такої бази даних було відведено шість місяців.

До бази даних будуть вносити інформацію про надходження та реалізацію транспортних засобів та видачу їм транзитних номерів. Маючи на руках транзитні номерні знаки, новий власник зможе поставити авто на облік свого імені.

«Салони сплачуватимуть податки з різниці між ціною викупу авто у попереднього власника та вартістю його продажу новому власнику. Тобто бюджет отримає додаткові кошти», — каже Омельницький.

Автосалони на низькому старті

Експерти, з якими поспілкувався «Мінфін», кажуть, що нововведення вже найближчим часом кардинально змінять ситуацію на ринку вживаних авто.

«На нього масово виходитимуть офіційні автосалони. До недавнього часу вони могли взятися за продаж б/в машин хіба що за довіреністю, провести операцію з бухгалтерії було складно. Тому далеко не всі хотіли мати справу з уживаним транспортом.

У результаті частка салонів в угодах купівлі-продажу вживаного авто не перевищувала 1−1,5%. Тепер модель продажу уживаного транспорту суттєво спрощується — салон приймає авто у попереднього власника, виставляє його на продаж за аналогією з новими автомобілями (тобто без додаткових переоформлень на себе), а потім передає новому власнику", — каже Омельницький.

За його прогнозами, вже найближчим часом частка автосалонів на ринку вживаних авто може зрости як мінімум до 10% і більше.

Директор FinWin finance company (послуги лізингу авто) Олександр Ярецький каже, що компанії, які торгують автомобілями, тепер зможуть робити прямий викуп машин та виставляти їх на перепродаж не через комісійну схему, а як звичайного товару. Це спростить і трейд-ін (ви зможете, виставивши на продаж у салоні своє авто, відразу купити іншу машину — нову або б/в), і лізинг.

Активізація автосалонів може суттєво ускладнити життя сірим комісійним майданчикам та перекупникам, які сьогодні працюють на ринку б/в авто.

«Зрозуміло, що посилиться конкуренція за клієнтів-власників авто. Багатьом працювати із салонами може бути зручніше», — побоюється киянин Віталій, який заробляє на перепродажі машин. Але, за його словами, йти з цього бізнесу перекупники навряд чи стануть. «Просто доведеться знизити маржу, і пропонувати клієнтам більший цінник за авто», — говорить він.

Тобто у власників машин теоретично може з'явитися можливість отримати за свій автомобіль більше грошей, ніж їм пропонують зараз перекупники.

Що зміниться для власників авто та покупців

Що нововведення з купівлі-продажу авто значать для власників авто і тих, хто хоче придбати вживану машину?

За словами голови Всеукраїнської асоціації автомобільних імпортерів та дилерів Олега Назаренка, донедавна українці, які хотіли продати своє авто, мали лише три можливості:

віддати машину на реалізацію в комісійний автосалон;

продати авто самостійно через оголошення;

продати авто перекупнику через генеральне доручення.

«Якщо продати потрібно терміново, то підходили лише другий та третій варіанти. Але по другому — це витрати часу, тому що кожному потенційному покупцю авто потрібно показати і кожен пропонував на своє СТО поїхати (для перевірки стану машини — ред.).

За третім варіантом (продаж перекупнику через довіреність) — йшов облік у ціні ризиків перекупника, бо в країні війна та власник авто, який учора продав його за довіреністю, завтра може загинути, довіреність втрачає чинність, а авто забирає спадкоємець.

Тому на 99,9% ринок уживаних авто був у тіні, автосалони їх не викуповували через складну процедуру (після викупу машину потрібно було поставити на облік у ТЦК та сервісному центрі, а після того, як з'явиться новий покупець — зняти з обліку)", — пояснив Назаренко.

Тепер з'являється ще один канал купівлі-продажу авто — автосалони, що працюють офіційно.

«Багато хто одразу викуплятиме машини у колишніх власників, особливо, якщо йдеться про популярні моделі. Тобто людина може відразу отримати гроші, не чекаючи, поки знайдеться покупець. Для власників авто це великий плюс», — вважає Омельницький. Інші переваги, за його словами, — безпека угоди та відсутність зайвої тяганини.

«Вам уже не потрібно буде давати оголошення чи їздити на авторинки, зустрічатися з потенційними покупцями для показу авто (а це додатковий ризик нарватися на шахраїв і взагалі залишитися без машини)», — каже Омельницький.

На його думку, будуть переваги і потенційних покупців.

«Офіційні салони самі будуть проводити технічний огляд авто, тому зменшаться ризики придбати кота в мішку. Надалі новий власник, у разі виникнення претензій до стану машини, зможе безпосередньо звернутися до салону та заявити претензії. Швидше за все, більшість салонів даватиме хоч якісь гарантійні терміни на б/в авто», — зазначив Омельницький.

Зазначимо, що зараз продати вживане авто в Україні не так просто. Пропозиція на внутрішньому ринку вже зашкалює і продовжує зростати за рахунок «свіжопригнаних» вживаних автомобілів з Європи та США.

Внаслідок цього середній термін продажу авто зріс. Багато українців змушені продавати машину місяцями або «прискорювати» продаж за рахунок значних знижок. Тому поява ще одного каналу продажів — автосалонів — на перший погляд, збільшує шанси «швидкої» реалізації машини.

Але важливим є ще й фактор ціни.

Як зміняться ціни на авто

Як показує практика, автосалони, які зараз беруть авто, наприклад, за схемою трейд-ін, не відрізняються особливою щедрістю. І нерідко пропонують власнику за його транспортний засіб занижений цінник.

Якщо підходи до ціноутворення не зміняться, багатьом автовласникам, як і раніше, вигідніше намагатиметься продати машину самостійно або, на крайній випадок, віддати перекупникам.

Втім, як вважають експерти, може зіграти фактор конкуренції, і салони, бажаючи збільшити частку продажів б/в авто, пропонуватимуть вищі цінники.

В цьому випадку, як каже перекупник Віталій, будуть змушені давати вищий цінник та приватні посередники.

Говорити про те, як у результаті зміняться цінники на вживане авто поки що рано. Це стане зрозуміло, як мінімум, за кілька місяців роботи ринку за новими правилами.

«Швидше за все, все залежатиме від конкретного авто та попиту на нього. Якщо модель ходова, отримати її на свій майданчик намагатимуться і салони, і сірі комісійні майданчики та перекупники. Тому ціна, яку пропонуватимуть власнику для викупу, може зрости.

Це стосується насамперед нестарих машин (до 10 років), з невеликою витратою, у хорошому технічному стані. Старі «ненажерливі» авто з потужними двигунами особливим попитом на ринку не користуються, тому навряд чи власнику пропонуватимуть за них багато, незважаючи на те, чи зросте конкуренція на ринку, чи ні", — каже Віталій.