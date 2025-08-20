Multi від Мінфін
20 серпня 2025, 8:59

Топ-10 найприбутковіших банків України

За даними НБУ, платоспроможні банки України за перше півріччя 2025 року отримали 78,074 млрд гривень прибутку, що на 1,1% менше, ніж минулого року (78,922 млрд гривень).

За даними НБУ, платоспроможні банки України за перше півріччя 2025 року отримали 78,074 млрд гривень прибутку, що на 1,1% менше, ніж минулого року (78,922 млрд гривень).► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниРейтинг банківРейтинг за прибутковістю, як і раніше, очолює державний ПриватБанк, який заробив 34,879 млрд гривень.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Рейтинг банків

Рейтинг за прибутковістю, як і раніше, очолює державний ПриватБанк, який заробив 34,879 млрд гривень.

На другому місці державний Ощадбанк (8,270 млрд гривень), на третьому — банк іноземної банківської групи Райффайзен Банк — 4,737 млрд гривень.

Далі йдуть — державний Укрексімбанк — 4,216 млрд гривень і приватний ПУМБ — 3,568 млрд гривень.

Банк Прибуток, млрд грн
Приватбанк 34,879
Ощадбанк 8,270
Райффайзен Банк 4,737
Укрексімбанк 4,216
ПУМБ 3,568
Укрсиббанк 2,654
ОТП Банк 2,611
Креді Агріколь Банк 2,512
Універсалбанк 2,414
Укргазбанк 2,191

Платоспроможні банки за перше півріччя 2025 року отримали 78 млрд грн чистого прибутку, що на 1,1% нижче показника за перше півріччя минулого року. У другому кварталі прибуток скоротився порівняно з попереднім кварталом на 2,1%,

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Я. ..
Я. ..
20 серпня 2025, 9:58
#
«Топ-10 найприбутковіших банків України»

Це в 2025 році вже неактуально, тепер треба список банків з рейтингами банків, котрі найменше блокують за рік рахунки клієнтів та котрі найшвидше реально переказують кошти в інший банк вказаний клієнтом після блокування, а оці прибутки і тп, це таке вже)
