За даними НБУ, платоспроможні банки України за перше півріччя 2025 року отримали 78,074 млрд гривень прибутку, що на 1,1% менше, ніж минулого року (78,922 млрд гривень).
Топ-10 найприбутковіших банків України
Рейтинг банків
Рейтинг за прибутковістю, як і раніше, очолює державний ПриватБанк, який заробив 34,879 млрд гривень.
На другому місці державний Ощадбанк (8,270 млрд гривень), на третьому — банк іноземної банківської групи Райффайзен Банк — 4,737 млрд гривень.
Далі йдуть — державний Укрексімбанк — 4,216 млрд гривень і приватний ПУМБ — 3,568 млрд гривень.
|Банк
|Прибуток, млрд грн
|Приватбанк
|34,879
|Ощадбанк
|8,270
|Райффайзен Банк
|4,737
|Укрексімбанк
|4,216
|ПУМБ
|3,568
|Укрсиббанк
|2,654
|ОТП Банк
|2,611
|Креді Агріколь Банк
|2,512
|Універсалбанк
|2,414
|Укргазбанк
|2,191
