«Топ-10 найприбутковіших банків України»

За даними НБУ , платоспроможні банки України за перше півріччя 2025 року отримали 78,074 млрд гривень прибутку, що на 1,1% менше, ніж минулого року (78,922 млрд гривень).

Рейтинг банків

Рейтинг за прибутковістю, як і раніше, очолює державний ПриватБанк, який заробив 34,879 млрд гривень.

На другому місці державний Ощадбанк (8,270 млрд гривень), на третьому — банк іноземної банківської групи Райффайзен Банк — 4,737 млрд гривень.

Далі йдуть — державний Укрексімбанк — 4,216 млрд гривень і приватний ПУМБ — 3,568 млрд гривень.

Банк Прибуток, млрд грн Приватбанк 34,879 Ощадбанк 8,270 Райффайзен Банк 4,737 Укрексімбанк 4,216 ПУМБ 3,568 Укрсиббанк 2,654 ОТП Банк 2,611 Креді Агріколь Банк 2,512 Універсалбанк 2,414 Укргазбанк 2,191

