Джером Пауелл допустив зниження ставки: ФРС діятиме «обережно» на тлі невизначеності

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
22 серпня 2025, 18:16

Джером Пауелл допустив зниження ставки: ФРС діятиме «обережно» на тлі невизначеності

Голова Федеральної резервної системи США Джером Пауелл натякнув на можливість зниження процентних ставок, попри високий рівень невизначеності в економіці. У своїй довгоочікуваній промові на щорічному симпозіумі в Джексон-Хоулі він зазначив, що баланс ризиків зміщується між двома основними цілями ФРС: повною зайнятістю та стабільними цінами. Про це повідомляє CNBC.

Голова Федеральної резервної системи США Джером Пауелл натякнув на можливість зниження процентних ставок, попри високий рівень невизначеності в економіці.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Пауелл відзначив стійкість ринку праці та економіки, але підкреслив зростання ризиків, зокрема через вплив тарифів, які можуть спровокувати нову хвилю інфляції.

«З огляду на те, що політика знаходиться на обмежувальній території, базовий прогноз та зміна балансу ризиків можуть виправдати коригування нашої політики», — заявив Пауелл.

Враховуючи, що базова процентна ставка ФРС на цілий процентний пункт нижча за ту, що була на момент виступу Пауелла рік тому, а рівень безробіття все ще низький, умови дозволяють «нам діяти обережно, розглядаючи зміни в нашій політичній позиції», сказав Пауелл.

Ці слова були сприйняті ринками як сигнал до можливого зниження ставки вже на наступному засіданні Федерального комітету з відкритих ринків (FOMC) 16−17 вересня. Після його виступу фондовий індекс Dow Jones зріс більш ніж на 600 пунктів, а прибутковість дворічних казначейських облігацій впала.

Незалежність ФРС

Пауелл підкреслив, що ФРС ухвалює рішення, керуючись виключно економічними даними, а не політичним тиском. Цей коментар став відповіддю на заклики президента США Дональда Трампа до агресивного зниження ставок.

Очільник ФРС визнав, що попередні оцінки регулятора щодо «тимчасового» характеру інфляції після 2020 року були помилковими, що призвело до значних труднощів для населення. Він підтвердив, що ФРС залишається відданою своїй меті утримання інфляції на рівні 2%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 7 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами