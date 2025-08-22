Джером Пауелл допустив зниження ставки: ФРС діятиме «обережно» на тлі невизначеності

Голова Федеральної резервної системи США Джером Пауелл натякнув на можливість зниження процентних ставок, попри високий рівень невизначеності в економіці. У своїй довгоочікуваній промові на щорічному симпозіумі в Джексон-Хоулі він зазначив, що баланс ризиків зміщується між двома основними цілями ФРС: повною зайнятістю та стабільними цінами. Про це повідомляє CNBC.

Пауелл відзначив стійкість ринку праці та економіки, але підкреслив зростання ризиків, зокрема через вплив тарифів, які можуть спровокувати нову хвилю інфляції.

«З огляду на те, що політика знаходиться на обмежувальній території, базовий прогноз та зміна балансу ризиків можуть виправдати коригування нашої політики», — заявив Пауелл.

Враховуючи, що базова процентна ставка ФРС на цілий процентний пункт нижча за ту, що була на момент виступу Пауелла рік тому, а рівень безробіття все ще низький, умови дозволяють «нам діяти обережно, розглядаючи зміни в нашій політичній позиції», сказав Пауелл.

Ці слова були сприйняті ринками як сигнал до можливого зниження ставки вже на наступному засіданні Федерального комітету з відкритих ринків (FOMC) 16−17 вересня. Після його виступу фондовий індекс Dow Jones зріс більш ніж на 600 пунктів, а прибутковість дворічних казначейських облігацій впала.

Незалежність ФРС

Пауелл підкреслив, що ФРС ухвалює рішення, керуючись виключно економічними даними, а не політичним тиском. Цей коментар став відповіддю на заклики президента США Дональда Трампа до агресивного зниження ставок.

Очільник ФРС визнав, що попередні оцінки регулятора щодо «тимчасового» характеру інфляції після 2020 року були помилковими, що призвело до значних труднощів для населення. Він підтвердив, що ФРС залишається відданою своїй меті утримання інфляції на рівні 2%.