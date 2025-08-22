Банківський сектор України: 100 мільярдів прибутку за пів року, але кожен п’ятий банк — збитковий

Українські банки заробили 100,06 млрд грн до сплати податків у першому півріччі 2025 року. Це майже той самий результат, що й торік. Однак, попри значний загальний прибуток, кожен п'ятий банк у країні залишається збитковим. Про це повідомляє Опендатабот.

Основні показники

100,06 млрд грн — стільки заробили українські банки за перше півріччя 2025 року до сплати податків. Це майже той самий результат, що й торік. Податкові витрати склали 21,99 млрд грн — або 22% прибутку.

Після сплати податків залишилось 78,07 млрд грн. Втім, не всі фінустанови вийшли в плюс за результатами першого півріччя: 13 банків повідомили про збитки. Загалом, наразі кожен п’ятий банк в країні є збитковим.

Навіть ті, хто у плюсі, не завжди показують зростання: понад третина прибуткових банків покращили показники. Лідер за динамікою — Метабанк, який зріс у 118 разів. Стабільний приріст у Приватбанку: +14%.

Топ-10 найбільших банків залишився незмінним. Разом вони згенерували 68,05 млрд грн — 87% прибутку всього сектору.

Динаміка за групами банків

Майже половина прибутку всіх українських банків припадає на Приват: 34,88 млрд грн прибутку та 11,09 млрд грн податків. Серед держбанків у мінусі лише Перший інвестиційний (-29,43 млн грн). Мотор-банк, навпаки, цьогоріч вийшов із мінуса вперше за тривалий час. Загалом прибуток групи державних банків виріс на 4% у порівнянні до того ж періоду торік — переважно, коштом лідера.

У іноземних банків навпаки прибуток просів майже на чверть — до 16,57 млрд грн. Лідером залишається Райффайзен: +10% приросту, 4,74 млрд грн прибутку та 1,66 млрд грн податку.

Банки з приватним капіталом теж у мінусі на чверть, їх прибуток склав 10,06 млрд грн. ПУМБ залишається першим із 3,57 млрд грн — це −7% до минулого року. Разом з Універсал банком (Монобанк) вони отримали 59% прибутку групи.

Інші важливі факти

За пів року НБУ оштрафував 16 банків на загальну суму 240 млн грн за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства.

Два банки змінили назви: Кредит Європа банк став Нексент банком, а Банк інвестицій та заощаджень — Бізбанком.