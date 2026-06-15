ЄС відкриє для України всі переговорні кластери вже в липні — єврокомісарка Кос

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос очікує, що у липні буде відкрито решту 5 кластерів у рамках переговорів про вступ України до Європейського Союзу. Про це повідомляє «Європейська правда».

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Що відомо

15 червня у Люксембурзі відбудуться дві міжурядові конференції з Україною та Молдовою, які ознаменують відкриття першого переговорного кластера з обома країнами — «Основи». Кос зазначила, що це буде «мегадень, або мегапонеділок для процесу розширення».

«По-перше, ми матимемо перший найбільший крок для України та Молдови після того, як вони отримали статус кандидата у 2023 році. ​Тож нарешті, нарешті, ми зможемо відкрити перший кластер для обох країн. Чому? Тому що вони виконали свої зобов'язання, і справді настав час, щоб ми це зробили», — заявила єврокомісарка.

Вона наголосила: якщо обидві країни виконують свої зобов'язання, то ЄС також повинен виконувати свої. «​Саме тому я очікую, що тоді в липні ми відкриємо всі решту п'яти кластерів. І це також хороша новина», — заявила Марта Кос.

Кластер «Основи» охоплює, зокрема, верховенство права та основні права, функціонування демократичних інститутів, реформу державного управління та економічні критерії. За правилами ЄС, жоден інший кластер не може бути успішно завершений, доки немає суттєвого прогресу в «Основах». Переговори починаються з нього, і він залишається відкритим аж до самого кінця євроінтеграційного шляху.

Загалом під час переговорів розглядається 6 тематичних кластерів, які охоплюють 33 переговорні розділи.

Нагадаємо

Президентка Єврокомісії Урсула Фон дер Ляєн наголосила, що рішення щодо відкриття першого переговорного кластера є перемогою не лише держав-кандидаток, а і всього ЄС.

Призначення міжурядової конференції для відкриття першого переговорного кластера стало можливим після того, як Україна виконала останню вимогу Угорщини.