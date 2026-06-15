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15 червня 2026, 12:03

ЄС відкриє для України всі переговорні кластери вже в липні — єврокомісарка Кос

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос очікує, що у липні буде відкрито решту 5 кластерів у рамках переговорів про вступ України до Європейського Союзу. Про це повідомляє «Європейська правда».

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос очікує, що у липні буде відкрито решту 5 кластерів у рамках переговорів про вступ України до Європейського Союзу.

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Що відомо

15 червня у Люксембурзі відбудуться дві міжурядові конференції з Україною та Молдовою, які ознаменують відкриття першого переговорного кластера з обома країнами — «Основи». Кос зазначила, що це буде «мегадень, або мегапонеділок для процесу розширення».

«По-перше, ми матимемо перший найбільший крок для України та Молдови після того, як вони отримали статус кандидата у 2023 році. ​Тож нарешті, нарешті, ми зможемо відкрити перший кластер для обох країн. Чому? Тому що вони виконали свої зобов'язання, і справді настав час, щоб ми це зробили», — заявила єврокомісарка.

Вона наголосила: якщо обидві країни виконують свої зобов'язання, то ЄС також повинен виконувати свої. «​Саме тому я очікую, що тоді в липні ми відкриємо всі решту п'яти кластерів. І це також хороша новина», — заявила Марта Кос.

Кластер «Основи» охоплює, зокрема, верховенство права та основні права, функціонування демократичних інститутів, реформу державного управління та економічні критерії. За правилами ЄС, жоден інший кластер не може бути успішно завершений, доки немає суттєвого прогресу в «Основах». Переговори починаються з нього, і він залишається відкритим аж до самого кінця євроінтеграційного шляху.

Загалом під час переговорів розглядається 6 тематичних кластерів, які охоплюють 33 переговорні розділи.

Нагадаємо

Президентка Єврокомісії Урсула Фон дер Ляєн наголосила, що рішення щодо відкриття першого переговорного кластера є перемогою не лише держав-кандидаток, а і всього ЄС.

Призначення міжурядової конференції для відкриття першого переговорного кластера стало можливим після того, як Україна виконала останню вимогу Угорщини.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

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0
Dmitry V.G.
Dmitry V.G.
15 червня 2026, 12:51
#
Морковку ещё на 5 мм приблизили к носу осла. Можно мчаться дальше!
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0
neverice
neverice
15 червня 2026, 13:19
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Ну то якщо це дійсно станеться (а це анонсує не якийсь зам міністра України, а сама Кос) — то далі залишиться лише закриття кластерів. Весь технічний та юридичний процес вступу до ЄС, реформи та адаптація законодавства (а з ними і доступ до купи різних фондів) буде відкритий. Залишиться лише фінальний етап — власне закриття кластерів і вступ. Але блокувати країну на фінальному етапі — це вже радикально складніше, ніж на початковому. Ну і що далі прогрес, то більше бонусів дає ЄС. Ну і на рівень інвестицій це суттєво впливає.
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0
Qwerty1999
Qwerty1999
15 червня 2026, 13:29
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На засіданні Ради Євросоюзу з питань закордонних справ у Люксембурзі буде відкрито перший кластер у переговорах про вступ України та Молдови. Це — найбільший крок для цих країн після набуття ними статусів кандидатів, заявила перед засіданням комісарка ЄС з питань розширення Марта Кос.

«Сьогодні справді мега-день або мега-понеділок для процесу розширення. Нарешті, нарешті ми зможемо відкрити перший кластер для обох країн. Чому? Тому що вони виконали свої зобов’язання», — сказала Кос.
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