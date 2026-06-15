Технологічне протистояння загострюється: Пекін висунув вимоги Вашингтону через новий бан

Міністерство закордонних справ КНР розкритикувало рішення Пентагону розширити перелік китайських підприємств, які Вашингтон вважає пов'язаними з військово-промисловим комплексом. Пекін закликав американську владу негайно припинити тиск на бізнес. Про це повідомляє видання Cybernews.

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Офіційна позиція китайської сторони

Китайське зовнішньополітичне відомство звинуватило Вашингтон у зловживанні концепцією національної безпеки. Представники Міністерства закордонних справ КНР заявили, що дії Сполучених Штатів порушують принципи ринкової конкуренції та міжнародні економічні правила.

У Пекіні наголосили на готовності вживати необхідних заходів для захисту законних інтересів вітчизняних підприємств на міжнародній арені. На думку китайських дипломатів, подібні кроки американської адміністрації створюють додаткові ризики для стабільності глобальних ланцюгів постачання.

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Які компанії потрапили під обмеження Пентагону

Міністерство оборони США додало нові суб'єкти до реєстру військових компаній згідно з розділом 1260H закону про національну оборону. Загальна кількість заблокованих підприємств зросла зі 134 до 188 юридичних осіб. До переліку додатково потрапили провідні інтернет-гіганти Alibaba та Baidu, а також великий виробник електромобілів BYD.

Також список поповнили розробники робототехніки, виробники сонячних панелей Trina Solar та JA Solar і постачальники напівпровідникової продукції. Внесення до реєстру означає заборону на укладання контрактів із цими структурами з боку Пентагону з 2027 року, а також створює серйозні репутаційні обмеження для залучення американського капіталу.

Нагадаємо

Як писав раніше «Мінфін», Китай здобув глобальне лідерство у 90% стратегічних технологій, тоді як США стрімко втрачають позиції. Таке масштабне технологічне домінування змушує Вашингтон посилювати санкційний тиск на китайські компанії.