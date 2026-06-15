​Малому бізнесу в Україні обіцяють альтернативний канал фінансування через НУР

Отримати кредит малому бізнесу в Україні зараз важко: банки обережні, ставки високі, а вимоги до позичальників жорсткі. Національна установа розвитку (НУР) хоче це змінити. У Києві презентували стратегію установи до 2030 року. Це план перетворити її на повноцінний альтернативний канал фінансування для підприємців та відбудови інфраструктури.

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Три кроки до 2030 року

НУР — державна фінансова інституція, що кредитує малий і середній бізнес і залучає інвестиції в країну. Установі 30 років: вона починала як Німецько-Український фонд, потім стала Фондом розвитку підприємництва, а у 2024 році на Конференції з відновлення України трансформувалася в нинішній вигляд.

Стратегія розбита на три етапи:

Зміцнення установи під регулюванням НБУ. Отримання статусу сертифікованого керівника фондами ЄС, що відкриє доступ до європейських грошей. Запуск інструментів ринку капіталу для залучення приватних інвесторів.

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Саме третій етап є ключовим: НУР прагне стати каналом, через який міжнародний і приватний капітал надходитиме безпосередньо до українських підприємців, в обхід традиційної банківської системи з її високими ставками і жорсткими вимогами.

Німеччина фінансує установу через банк KfW з перших днів її існування. На презентації її представники підтвердили готовність продовжувати партнерство.

Посол Томс Гайко назвав НУР одним із самих важливих інструментів майбутнього відновлення України на шляху до ЄС. Статус сертифікованого керівника фондами ЄС, який НУР планує отримати на другому етапі, дозволить установі самостійно розподіляти європейські кошти серед українського бізнесу — без зайвих посередників.