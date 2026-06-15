IPO SpaceX може перевернути ринок нерухомості у найбіднішому місті Техасу

Після виходу SpaceX на біржу Nasdaq тисячі її співробітників прокинулися мільйонерами. За різними оцінками, IPO створила близько 4 000 нових мільйонерів серед персоналу компанії — від інженерів до працівників їдальні, які отримували опціони на акції як частину компенсації. Більшість із них живуть у Браунсвіллі, штат Техас — і місцеві ріелтори вже готуються до золотої лихоманки. Про це повідомляє сайт Realtor

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Місто, яке живе за рахунок SpaceX

До появи SpaceX Браунсвілл був тихим прикордонним містечком, про яке мало хто знав за межами регіону. У 2014 році Ілон Маск вибрав пляж Бока-Чіка за 25 миль від міста для будівництва космодрому Starbase. У 2021-му він повідомив у соцмережах, що SpaceX активно шукає інженерів, техніків, будівельників і закликав усіх розглянути переїзд у регіон.

«Це був перший раз, коли мені почали телефонувати звідусіль — з Орегону, штату Вашингтон, Мену, Північної Каліфорнії», — розповідає місцевий ріелтор Боб Торрес. За його словами, тоді почався справжній бум: покупці з інших штатів брали нерухомість, навіть не приїжджаючи на неї подивитися. «У мене були клієнти з Портленда, які жодного разу не були в Техасі. Ми зробили дзвінок по FaceTime — і вони внесли готівкову пропозицію. Навіть не маючи роботи в SpaceX, але сподіваючись її отримати».

У 2024 році Маск офіційно переніс штаб-квартиру SpaceX з Каліфорнії до Техасу. А у 2025-му селище біля космодрому отримало офіційний статус міста і власну назву Страбейс (Starbase).

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Бум буде, і ріелтори вже готуються

Понад 1 000 нинішніх і колишніх співробітників SpaceX вже об'єдналися, щоб колективно домовлятися з керуючими компаніями про кращі умови праці та податкові пільги. Це сигнал: люди думають про те, куди вкладати гроші.

Середня ціна виставленого на продаж житла у Браунсвіллі у квітні становила $290 000 і була значно нижче загальнонаціональної ($425 000). Тоді в містечку було всього 1 617 готових до продажу квартир, із яких лише 67 коштували понад $1 млн.

Старший економіст Realtor.com Ганна Джонс називає IPO SpaceX «найбільшим джокером» для місцевого ринку. Вона впевнена, що навіть скромний попит із боку нових мільйонерів може швидко підняти ціни у сегменті, де пропозиція майже відсутня.

Місцеві ріелтори не приховують оптимізму. Тріша Скотт із VP Realty каже, що новоспечені мільйонери неминуче потягнуться до нерухомості, тому попит на преміальні об'єкти суттєво зросте. За її словами, SpaceX роками формує в регіоні культуру інвестицій у житло, а IPO просто виведе цей процес на новий рівень.

Економіст Realtor.com Ганна Джонс стверджує, що при такій обмеженій пропозиції у верхньому ціновому сегменті навіть кілька десятків активних покупців здатні швидко переписати цінники. А покупців, схоже, буде значно більше.

Нагадаємо

Раніше ми вже розповідали про Хуана Ернандеса, який приїхав із Мексики і працює зварювальником на підприємстві SpaceX. Його пакет акцій на суму $10 000 в одну ніч перетворився на $1 млн.