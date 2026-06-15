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15 червня 2026, 10:00

Британська індустрія під загрозою краху: чому заводи масово тікають за кордон та звільняють працівників

Велика Британія ризикує зіткнутися з масштабною деіндустріалізацією та втратою цілих галузей через надвисокі витрати на електроенергію. Місцеві підприємства вимушені переносити виробничі потужності за кордон та перевозити інженерів. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters із посиланням на спільну заяву провідного промислового об'єднання Make UK та національних профспілок.

Велика Британія ризикує зіткнутися з масштабною деіндустріалізацією та втратою цілих галузей через надвисокі витрати на електроенергію.

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Наслідки високих тарифів для виробників

Згідно з результатами опитування промислових компаній, тарифи на електроенергію для бізнесу у Великій Британії залишаються одними з найвищих у світі. Це суттєво знижує конкурентоспроможність місцевої продукції на глобальних ринках та змушує бізнес шукати дешевші альтернативи.

Близько 25% опитаних виробників уже перенесли або розглядають можливість перенесення своєї діяльності до країн із більш привабливими умовами. Представники Make UK наголошують, що урядові програми підтримки виявилися неефективними. Понад половина підприємств не отримали жодної фінансової допомоги в межах чинних державних компенсаційних схем.

Читайте також: Британія готова розпочати переговори про участь у кредитній програмі ЄС на 90 млрд євро для України

Втрати національної економіки та заклики до реформ

Скорочення промислового виробництва негативно впливає на загальний стан ринку праці. Заводи та фабрики змушені закривати робочі місця, що провокує значний відтік кваліфікованих кадрів за кордон. Аналітичні звіти вказують, що виробництво в енергоємних галузях країни скоротилося на 8% за останні роки. Це завдало економіці держави мільярдних збитків.

Керівник Make UK Стівен Фіпсон закликав уряд негайно діяти та прискорити впровадження допоміжних механізмів. Профспілки попереджають про загрозу зростання безробіття, оскільки промислові гіганти планують масштабні звільнення для компенсації колосальних витрат на комунальні послуги.

Нагадаємо

Як писав раніше «Мінфін», частина міських рад британських міст підтвердили, що можуть збанкрутувати протягом наступних п'яти років. З них 10% заявили, що очікують банкрутства вже наступного фінансового року.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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Dmitry V.G.
Dmitry V.G.
15 червня 2026, 10:14
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Фарадж придёт — порядок наведёт!
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kadaad1988
kadaad1988
15 червня 2026, 12:18
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Зато исламистов и прочий сброд принимают!!!
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