Фінансова нерівність пенсіонерів у ЄС: аналіз даних Європейського центрального банку

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
15 червня 2026, 12:30

Фінансова нерівність пенсіонерів у ЄС: аналіз даних Європейського центрального банку

Рівень добробуту літніх людей у країнах Європейського Союзу має суттєві відмінності, зумовлені національними стратегіями заощаджень та моделями пенсійного забезпечення. Статистика засвідчує значну різницю в медіанному чистому капіталі громадян віком від 65 до 74 років. Про це повідомляє видання Euronews з посиланням на дані Європейського центрального банку.

Рівень добробуту літніх людей у країнах Європейського Союзу має суттєві відмінності, зумовлені національними стратегіями заощаджень та моделями пенсійного забезпечення.

▶ Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Аналіз цих даних дозволяє зрозуміти чинники фінансової стабільності, де ключову роль відіграють накопичені активи, які визначають якість життя після виходу на пенсію.

Медіанний чистий капітал домогосподарств віком 65−74 роки

Розподіл медіанного капіталу (у євро) виглядає так:

  1. Люксембург — €1 220 000.

  2. Бельгія — €307 700.

  3. Ірландія — €296 700.

  4. Франція — €232 400.

  5. Германія — €232 200.

  6. Іспанія — €200 800.

  7. Італія — €168 000.

  8. Хорватія — €75 900.

  9. Латвія — €36 300

Цей перелік демонструє глибоку диференціацію добробуту між державами Європи. Різниця між країнами-лідерами та державами з найнижчими показниками перевищує шістнадцять разів, що свідчить про радикально різні фінансові можливості пенсіонерів залежно від географії їхнього проживання.

Читайте також: Гетманцев назвав, яку мінімальну пенсію може дозволити бюджет в умовах війни

Фактори формування фінансової нерівності

Середній медіанний показник по єврозоні становить €185,3 тис., проте реальний стан справ у кожній країні визначається специфікою фінансових моделей. Ключовим активом для більшості європейських пенсіонерів залишається нерухомість. Громадяни країн із розвиненим ринком оренди менше інвестують у власне житло, тому їхній капітал виглядає меншим порівняно з мешканцями держав, де володіння нерухомістю є традиційним атрибутом стабільності.

Вагомий вплив має і модель пенсійного забезпечення. У країнах із щедрими державними виплатами потреба в накопиченні особистих заощаджень менша, тоді як у державах із обмеженою підтримкою громадяни змушені самостійно формувати фінансовий резерв протягом життя. Додатковим фактором виступає спадщина: у країнах із високою вартістю активів добробут молоді та людей середнього віку часто залежить від ресурсів, накопичених попередніми поколіннями. Це створює механізм, що закріплює майнову нерівність на десятиліття вперед, визначаючи фінансові можливості пенсіонерів ще задовго до завершення їхньої кар'єри.

Читайте також: Пенсії з 1 липня зростуть: кому перерахують виплати та які суми встановлять

Використання заощаджень після 75 років

Після досягнення 75-річного віку статки людей знижуються в середньому на 22% — до €144,4 тис. Це зумовлено поступовим вичерпанням накопичених ресурсів, які витрачають на медичні послуги та професійний догляд.

Довідка: Чистий капітал — це сукупність активів (житло, транспорт, депозити, акції) за вирахуванням фінансових зобов'язань, як-от іпотечні чи споживчі кредити.

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
kadaad1988
kadaad1988
15 червня 2026, 13:38
#
Зачем нам писать про Европу у нас минималка 640 долларов в год, вот это житуха!!! Латвия со своими 36600 евро в год, нервно курит в сторонке!
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає kadaad1988 и 5 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами