Фінансова нерівність пенсіонерів у ЄС: аналіз даних Європейського центрального банку

Рівень добробуту літніх людей у країнах Європейського Союзу має суттєві відмінності, зумовлені національними стратегіями заощаджень та моделями пенсійного забезпечення. Статистика засвідчує значну різницю в медіанному чистому капіталі громадян віком від 65 до 74 років. Про це повідомляє видання Euronews з посиланням на дані Європейського центрального банку.

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Аналіз цих даних дозволяє зрозуміти чинники фінансової стабільності, де ключову роль відіграють накопичені активи, які визначають якість життя після виходу на пенсію.

Медіанний чистий капітал домогосподарств віком 65−74 роки

Розподіл медіанного капіталу (у євро) виглядає так:

Люксембург — €1 220 000. Бельгія — €307 700. Ірландія — €296 700. Франція — €232 400. Германія — €232 200. Іспанія — €200 800. Італія — €168 000. Хорватія — €75 900. Латвія — €36 300

Цей перелік демонструє глибоку диференціацію добробуту між державами Європи. Різниця між країнами-лідерами та державами з найнижчими показниками перевищує шістнадцять разів, що свідчить про радикально різні фінансові можливості пенсіонерів залежно від географії їхнього проживання.

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Фактори формування фінансової нерівності

Середній медіанний показник по єврозоні становить €185,3 тис., проте реальний стан справ у кожній країні визначається специфікою фінансових моделей. Ключовим активом для більшості європейських пенсіонерів залишається нерухомість. Громадяни країн із розвиненим ринком оренди менше інвестують у власне житло, тому їхній капітал виглядає меншим порівняно з мешканцями держав, де володіння нерухомістю є традиційним атрибутом стабільності.

Вагомий вплив має і модель пенсійного забезпечення. У країнах із щедрими державними виплатами потреба в накопиченні особистих заощаджень менша, тоді як у державах із обмеженою підтримкою громадяни змушені самостійно формувати фінансовий резерв протягом життя. Додатковим фактором виступає спадщина: у країнах із високою вартістю активів добробут молоді та людей середнього віку часто залежить від ресурсів, накопичених попередніми поколіннями. Це створює механізм, що закріплює майнову нерівність на десятиліття вперед, визначаючи фінансові можливості пенсіонерів ще задовго до завершення їхньої кар'єри.

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Використання заощаджень після 75 років

Після досягнення 75-річного віку статки людей знижуються в середньому на 22% — до €144,4 тис. Це зумовлено поступовим вичерпанням накопичених ресурсів, які витрачають на медичні послуги та професійний догляд.

Довідка: Чистий капітал — це сукупність активів (житло, транспорт, депозити, акції) за вирахуванням фінансових зобов'язань, як-от іпотечні чи споживчі кредити.