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15 червня 2026, 10:10

Ультиматум Трампа: Франція має скасувати податок на техгігантів, щоб уникнути мит на вино

Президент США Дональд Трамп наголосив, що Сполучені Штати запровадять 100% мита на французькі вина та шампанське, якщо Париж не скасує свій податок на цифрові послуги американських технологічних компаній. Про цеповідомляє видання The New York Post із посиланням на ексклюзивне інтерв'ю американського лідера.

Президент США Дональд Трамп наголосив, що Сполучені Штати запровадять 100% мита на французькі вина та шампанське, якщо Париж не скасує свій податок на цифрові послуги американських технологічних компаній.

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Економічний тиск на Париж

Під час розмови с журналістами американський президент нагадав, що заздалегідь звертався до французької сторони із проханням відмовитися від додаткового оподаткування брендів із США. Він зазначив, що у разі ігнорування цієї вимоги Вашингтон застосує жорсткі обмеження проти головного французького експорту — вина та шампанського.

Мова йде про збір на цифрові послуги, який зачіпає діяльність таких гігантів, як Google, Apple, Amazon та Meta. На думку представників Білого дому, це рішення дискримінує американський бізнес на європейському ринку. Трамп закликав президента Франції Еммануеля Макрона скасувати цей збір, щоб уникнути фінансового тиску на виноробну галузь.

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Масштаб можливих збитків для експортерів

Запровадження 100% мит на алкогольну продукцію здатне суттєво обмежити доступ європейських виноробів до американського ринку. Сполучені Штати залишаються ключовим напрямком для експорту цієї категорії товарів із Євросоюзу, забезпечуючи виробникам мільярдні прибутки щороку.

Представники французької виноробної галузі дуже занепокоєні цим повідомленням через ризик опинитися у центрі геополітичних суперечок. Прогнозується, що подобний крок призведе до значного подорожчання європейської продукції в американських ресторанах і магазинах, завдавши відчутного фінансового удару по постачальниках та імпортерах і зменше конкурентноспроможність фрацузьких вин.

Нагадаємо

Як розповідав «Мінфін», у травні Міністерство фінансів США виплатило імпортерам майже $22 млрд у рахунок повернення раніше сплачених мит. Сума відшкодувань практично дорівняла обсягу мит, зібраних за місяць, тобто повністю нівелювала дохід від митних зборів.

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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neverice
neverice
15 червня 2026, 11:57
#
Та підвищили б їм ПДВ та і все. Причому, не спеціально для США, а для всіх. Для компаній, що надають цифрові послуги з доходами більше $10 млрд ПДВ буде становити 25%. В ЄС все одно таких нема. І формально причепитись нема до чого. Дуже багаті корпорації дійсно мають трохи більше і податків платити — цілком нормальна і конкурентна практика.
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