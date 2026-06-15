Впродовж минулого місяця українці придбали 900 легкових авто, ввезених з Китаю. Це на 43% менше, ніж у травні 2025 р., повідомляє Укравтопром.
15 червня 2026, 9:53
Продажі авто з Китаю в Україні впали на 43%: які моделі купували найчастіше
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З цієї кількості: нових — 754 од. (-44%); вживаних — 146 од. (-40%) од.
Більшість легковиків з КНР були електромобілі — 52% (у травні 2025р. було 85%).
- Гібридних — 28%.
- Бензинових авто — 18%.
- Дизельних — 2%.
Найпопулярніші моделі нових легковиків
- BYD Sea Lion 06 — 89 од.;
- BYD Song L — 75 од.;
- BYD Leopard 3 — 57 од.;
- ZEEKR 7X — 39 од.;
- CHERY Tiggo 4 — 27 од.
Найпопулярнішим серед вживаних легковиків з КНР був ZEEKR 7X (18 од.).
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Джерело: Мінфін
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