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15 червня 2026, 9:48

Нафта відреагувала на мирну угоду: ціни знизилися майже на 5%

Світові ринки відреагували на новини про деескалацію різким оптимізмом. Вартість еталонної марки Brent на азіатських торгах впала на 4,7%, опустившись до $83,21 за барель. Про це пише FT.

Світові ринки відреагували на новини про деескалацію різким оптимізмом.

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Реакція ринку

Азіатські індекси продемонстрували впевнене ралі; японський Nikkei злетів більш як на 5%. Ф'ючерси на американські та європейські майданчики також перейшли до зростання.

«Ринки чекали на ці новини місяцями. Полегшення вже є: нафта падає, а ризикові активи зростають після того, як президент Трамп підтвердив плани з відкриття Ормузької протоки та зняття морської блокади», — зазначає Джош Гілберт, провідний аналітик eToro по Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.

Зниження цін на нафту та перспективи світу відбилися і на інших класах активів. Індекс долара послабився на 0,32% до 99,483. Прибутковість еталонних 10-річних казначейських облігацій США знизилася на 5 базисних пунктів до 4,423%, що свідчить про послаблення інфляційних побоювань інвесторів.

Що кажуть аналітики

Біллі Люн, інвестиційний стратег Global X ETFs, наголошує: «Найочікуванішим наслідком стала переоцінка премії за інфляційний ризик.

Нафта рухається найсильніше, але важливіший сигнал йде від облігацій: одночасне падіння прибутковості та зростання акцій підтверджують, що ринок схильний вважати енергетичний шок тимчасовим, а не структурним фактором".

Проте над ринком золота зберігається аномалія. Всупереч логіці дорогоцінний метал також подорожчав: ціна спотового золота піднялася майже на 2%, закріпившись на рівні $4302,19 за унцію.

«Золото тут виглядає цікавим винятком, — пояснює Люн. — При чистій грі на підвищення ризику золото мало розпродуватись у міру відходу геополітичної премії. Однак котирування тримаються вище за $4300, що говорить про відсутність повної довіри ринку до цієї угоди».

Цей скепсис пояснюється тим, що угода все ще не підписана офіційно та пов'язана з ризиками реалізації. Джош Гілберт попереджає: «Угода буде підписана лише 19 червня, деталей поки що мало, а поточний конфлікт вже не раз доводив, що заголовки новин можуть змінитися будь-якої миті».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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djjack
djjack
15 червня 2026, 11:31
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