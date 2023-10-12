Гривневі ОВДП чи долар: на чому можна заробити більше за рік

Загальний обсяг ОВДП на руках у громадян України вже наближається до 47 млрд грн. Цей спосіб інвестування вже конкурує з традиційнішим для наших людей варіантом збереження коштів — купівлею валюти. «Мінфін» вирішив підрахувати, який з цих варінтів приносить більший прибуток.

В одній з попередніх статей «Мінфін» порівняв реальну дохідність гривневих ОВДП та найвигідніших депозитів. Як виявилось, облігації забезпечують вищі прибутки завдяки тому, що доходи від них не оподатковуються.

Цього разу редакція вирішила порівняти заробітки на ОВДП із іншим традиційно популярним інструментом — купівлею валюти. За зберігання грошей у доларах говорить досвід попередніх років. Починаючи з 1996 року, коли гривня була введена в обіг, вона знецінилась до американської валюти у понад 20 разів.

Додає хвилювання і той факт, що Нацбанк запровадив, хоча й керований, але все ж гнучкий курс. І в Уряді, і в Офісі Президента не приховують, що хотіли б ослаблення гривні. Та й у валютних прогнозах поважних міжнародних фінансових інститутів на наступний рік фігурує нижча, ніж поточна, вартість гривні до долара.

ОВДП чи готівковий долар

Разом зі зниженням ключової ставки, падає й дохідність за ОВДП. За результатами останнього аукціону, Міністерство фінансів розмістило військові облігації з погашенням у жовтні наступного року під 17,54%.

На вторинному ринку все ще можна знайти папери попередніх випусків із вищою дохідністю. Облігації з погашенням приблизно через рік (30 жовтня) на момент написання статті були доступні з дохідністю 18,15%.

Якщо ж інвестора цікавить купівля ОВДП на триваліший термін, зараз на ринку є облігації з дохідністю 19,65% річних, які будуть погашені наприкінці 2026 року. Однак, для даної статті ми розглядаємо інвестицію саме на рік, тобто з дохідністю в 18,15%.

Щоправда, тут варто враховувати, що банки та брокери часто використовують складні формули розрахунку відсотків, які враховують можливість інвестицій отриманих доходів або віднімають вже отримані виплати від суми інвестицій. Це робиться для того, щоб відсотки виглядали вищими. Тому орієнтуватись краще не на заявлену дохідність, а на реальні суми, які отримаємо за умовами обслуговування паперів.

Припустимо, інвестор має 100 тис. грн. Ціна однієї облігації з погашенням 30 жовтня наразі становить 1 012,71 грн. Таким чином, за цю суму можна придбати 98 ОВДП, ще 754,42 грн залишаться «в запасі». Для чистоти експерименту ми їх ніяк не використовуємо, так само не реінвестуємо отримані відсотки.

За умовами розміщення цих ОВДП інвестору буде виплачено відсотки двічі, а потім він отримає вкладені в облігації кошти у момент погашення паперів. Загалом, із 98 облігацій ми отримаємо 116,669 тис. грн. Додаємо до них 754,42 грн, які лишались і на рахунку, і в нас буде 117,423 тис. грн. Таким чином, за рік ми заробили майже 17 з половиною тисяч гривень, що на 17,42% більше, ніж мали на початку.

Тепер уявімо, що за ті ж 100 тис. грн інвестор купив готівкові долари. За даними «Мінфіну», середній курс продажу американської валюти на момент написання статті становив 38,2 грн/$. Виходячи з цього, за вказану суму можна купити $2 617. Ще близько 30 грн залишиться в запасі.

Для того, щоб мати можливість через рік заробити на продажі доларів хоч трохи більше, ніж на ОВДП, нам потрібно продати цю валюту за 117,423 тис. грн. Тому рахуємо необхідний для цього курс: 117 423/2 617=44,87.

Таким чином, якщо курс долара через рік сягне 44,87 грн/$, або перевищить цю позначку, ми заробимо більше, ніж на облігаціях.

Водночас, бюджет на наступний рік верстався з розрахунку 41,4 грн/$. Такі ж очікування й у МВФ щодо середньорічного курсу долара на наступний рік. Тобто, виходячи з цих прогнозів, облігації виглядають вигіднішими.

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З іншого боку, яким буде реальний курс долара, залежатиме від багатьох факторів, які наразі неможливо передбачити. Це ситуація на фронті, допомога західних партнерів, загальна економічна ситуація, готовність Нацбанку підтримувати гривню. Тому, чи робити ставку на сильніше, ніж в офіційних прогнозах, зміцнення долара до гривні (до 44,87 грн/$), кожен інвестор має вирішувати самостійно.

ОВДП проти купівлі валюти на депозит

Ще минулого року НБУ запровадив альтернативний спосіб придбання валюти за курсом банку з розміщенням її на депозит від трьох місяців. По завершенню цього часу громадяни можуть забрати з банку готівковий долар.

У такий спосіб інвестори можуть придбати валюту суттєво дешевше, ніж в обмінниках. Деякі банки встановлюють курс купівлі на такі операції в районі 36,87 грн/$. Однак, це або невеликі установи, або вони мають додаткову комісію. З урахуванням додаткових витрат, та якщо інвестор надає перевагу великим банкам, він без проблем може купити долар за реальними курсом близько 37,3 грн/$. Орієнтуємося на цю цифру, як наближену до середньої.

Якщо спрямувати на купівлю долара за цим курсом 100 тис. грн, то вдасться отримати $2 680, і ще 36 грн залишиться.

За розміщення коштів на тримісячному депозиті більшість банків платить суто символічні відсотки — 0,01% чи 0,1%, хоча максимальна ставка, яку вдалось відшукати «Мінфіну», перевищувала 2% річних.

Оскільки в нашому випадку ми можемо розмістити депозит не лише на 3 місяці, а на рік, то виходитимемо із середньої ставки на такий термін — 1,6%. На момент закриття вкладу нам буде нараховано $42,9, а після сплати податків (19,5%) ми матимемо $34,5 заробітку.

Таким чином, «на руки» через рік отримаємо $2 714,5. Знову рахуємо, яким має бути курс, щоб перевершити доходи від ОВДП: 117 423/2 714,5= 43,26.

Таким чином, якщо ви вважаєте, що за рік курс становитиме 43,26 грн/$ або більше — можете сміливо купувати валюту для розміщення на депозиті. Інакше, гривневі заощадження вигідніше тримати в облігаціях.

Водночас, обираючи між доларом та ОВДП, потрібно враховувати інші фактори, та наскільки вони важливі саме для вас. Готівковий долар ліквідніший, його в будь-який момент можна обміняти на гривню. Облігації ж викуповують не всі брокери, а якщо й проводять такі операції, то, зважаючи на спред, інвестор може зазнати збитків. Крім цього, варто враховувати, на який термін ви інвестуєте, чи потрібна вам через рік гривня, чи ви можете довше залишатись у доларі тощо.

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Оскільки практично неможливо точно спрогнозувати курс долара через рік, більшість експертів традиційно радять диверсифікувати інвестиції, обираючи різні інструменти. А ось вже їхнє співвідношення залежатиме від очікувань кожної людини.