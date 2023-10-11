Великі банки вже почали активно знижувати депозитні ставки. Якщо з 13 до 27 вересня дохідність гривневих вкладів зрізали одиниці, то за останні два тижні з 26 великих банків, депозитні пропозиції яких відстежує «Мінфін», ставки знизили 14. Скільки наразі платять своїм приватним клієнтам фінустанови з депозитним портфелем від 2 млрд грн, — читайте у свіжому огляді «Мінфіну».
Кожен другий великий банк зрізав дохідність депозитів: які вклади постраждали найбільше
Як банки змінювали ставки
Зниження, переважно, торкнулися гривневих вкладів терміном на 6 місяців.
Найбільші зниження цього разу провели п'ять банків.
Укрексімбанк зменшив дохідність гривневих вкладів на 3 місяці відразу на 3,3 в.п. Ставки за вкладами на інші терміни банк також скоротив, хоч і несуттєво. Ставки за вкладами на 6 місяців «схудли» на 0,65 в.п. (до 15,65% річних), а на 9 та 12 місяців — на 0,6 в.п. (до 14,65% річних).
Банк Кредит Дніпро знизив на 1,5 в.п. ставки за вкладами на 3 місяці - до 17% річних. Ставки за іншими гривневими строковими вкладами банк залишив без змін.
Банк Південний відібрав 1,5 в.п. від дохідності 3-місячних вкладів і зараз сплачує за ними 15% річних. На 1 в.п. знижено відсоток за гривневими вкладами на 6 місяців. Тепер на таких депозитах можна заробити 15,5% річних.
На 1,5 в.п. зменшив ставки за вкладами на 6 місяців Кредобанк, не чіпаючи дохідність за депозитами на 12 місяців. Після змін їхня дохідність зрівнялася — 14% річних.
Альянс банк знизив на 1,5 п.п. — до 14,5% річних — ставки за вкладами на 9 місяців. Цього разу це був єдиний банк, який підвищував дохідність деяких строкових вкладів. На 1 в.п. зросла тут дохідність вкладів у гривні на 6 місяців та 1,5 в.п. — на 3 місяці. Тепер банк платить за такими вкладами 16,5% та 16% річних відповідно.
Ще чотири банки знизили ставки за всіма терміновими вкладами у гривні на 1 в.п.
Після таких змін Правекс Банк платить за вкладами у гривні від 11% до 14% річних, ПУМБ — 14% річних за кожним строковим гривневим вкладом (як і Восток Банк), Таскомбанк пропонує приватним клієнтам вклади в нацвалюті з дохідністю від 14,25% до 15% річних.
Ще п'ять банків несуттєво знижували ставки в діапазоні від 0,25 до 1 в.п.
Найвищу дохідність за вкладами на 3 місяці пропонують:
- Акордбанк — 19% річних,
- Кредит Дніпро — 17% річних,
- Прокредитбанк — 17% річних.
На вклади на 6 місяців найкращі умови пропонують:
- Акордбанк — 17,5% річних,
- Комінбанк — 17% річних,
- Банк Львів — 17% річних,
- Прокредитбанк — 17% річних.
Найкращі ставки за вкладами на 9 місяців пропонують:
- Комінбанк — 17% річних,
- Ідея банк — 16,75% річних,
- Банк Львів — 16% річних.
Єдиним банком, який цього разу не змінював ставки у гривні, проте знижував дохідність вкладів у доларі та євро, став Сенс Банк.
У доларі банк зменшив дохідність депозитів на 3 та 12 місяців на 0,5 в.п., а на 6 місяців — на 0,25 в.п. У євро банк відмінусував по 1 в.п. від ставок за вкладами на ті ж 3 та 12 місяців, та 0,75 в.п. — від вкладів на 6 місяців. Банк тепер платить за доларовими вкладами, залежно від терміну розміщення, 2−2,5% річних, а за євро — 0,25%-0,75% річних.
Скільки грошей та в яких банках тримають українці
Поки що статистика не відображає останніх даних щодо вкладників та сум вкладів після зниження ключової ставки 14 вересня.
За даними НБУ за серпень, банки, переважно, приростали вкладниками. У Приватбанку їх стало на 336,9 тис. більше. Другим за приростом став Універсал Банк (196,5 тис. осіб). А-Банк наростив базу вкладників на 112,1 тис. осіб, а в ПУМБі та Ощаді «депозитників» побільшало на 88,5 тис. та 43,2 тис. відповідно.
Мінусів за вкладниками у великих банків у серпні майже не було, за винятком Сенс Банку, який втратив приблизно 2,5 тис. вкладників, із банку Кредит Дніпро пішло 508 вкладників, а з Правексу — 418.
Якщо дивитися за сумами вкладів, то найбільший відтік у серпні спостерігався в ОТП банку (-602,4 млн грн), Райффайзен банку (-282,7 млн грн) та банку Восток (-190,7 млн грн). За приростом у лідерах Приватбанк (+1,06 млрд грн) та Ощад (+1,01 млрд грн). На третьому місці Сенс Банк, депозитний портфель фізосіб якого приріс на 804,8 млн грн.
Каталог «Мінфіну» — найкращий спосіб підібрати оптимальний депозит та отримати БОНУС до ставки!
Максимальні ставки за гривневими депозитами
|Банк
|12 місяців
|9 місяців
|6 місяців
|3 місяці
|Безстроковий
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ідея Банк
|17,33%
|-
|16,75%
|0,50%
|16,75%
|0,50%
|-
|-
|-
|-
|КомінБанк*
|17,25%
|1,00%
|17,00%
|0,75%
|17,00%
|0,75%
|16,75%
|-
|-
|-
|Акордбанк
|17,00%
|0,50%
|-
|-
|17,50%
|1,00%
|19,00%
|-
|5,00%
|-
|Банк Львів
|16,00%
|-
|16,00%
|-
|17,00%
|-
|16,00%
|-
|5,00%
|-
|Кредит Дніпро Банк
|16,00%
|-
|-
|-
|16,50%
|-
|17,00%
|1,50%
|-
|-
|Прокредит Банк
|16,00%
|-
|-
|-
|17,00%
|-
|17,00%
|-
|5,00%
|-
|А-Банк
|15,35%
|0,40%
|-
|-
|15,25%
|0,25%
|14,50%
|-
|0,01%
|-
|Таскомбанк
|15,00%
|1,00%
|15,00%
|1,00%
|14,50%
|1,00%
|14,25%
|1,00%
|4,00%
|-
|Універсал Банк
|15,00%
|-
|-
|-
|13,00%
|-
|12,00%
|-
|-
|-
|monobank
|15,00%
|-
|14,00%
|-
|13,00%
|-
|12,00%
|-
|-
|-
|Укрексімбанк
|14,65%
|0,60%
|14,65%
|0,60%
|15,65%
|0,65%
|9,00%
|3,30%
|-
|-
|МТБ Банк
|14,50%
|-
|15,00%
|-
|15,30%
|-
|15,30%
|-
|-
|-
|Сенс Банк
|14,50%
|-
|-
|-
|14,00%
|-
|13,00%
|-
|4,00%
|-
|Укргазбанк
|14,50%
|0,50%
|15,00%
|0,50%
|16,00%
|0,25%
|7,50%
|-
|-
|-
|Альянс Банк
|14,00%
|-
|14,50%
|1,50%
|16,50%
|1,00%
|16,00%
|1,50%
|8,00%
|-
|Восток Банк
|14,00%
|1,00%
|-
|-
|14,00%
|1,00%
|14,00%
|1,00%
|-
|-
|Кредобанк
|14,00%
|-
|-
|-
|14,00%
|1,50%
|-
|-
|-
|-
|ПУМБ
|14,00%
|1,00%
|14,00%
|1,00%
|14,00%
|1,00%
|14,00%
|1,00%
|-
|-
|Райффайзен Банк
|13,50%
|-
|-
|-
|13,50%
|-
|12,50%
|-
|-
|-
|Ощадбанк
|13,25%
|-
|-
|-
|15,00%
|-
|-
|-
|-
|-
|Приватбанк
|13,00%
|-
|12,00%
|-
|12,00%
|-
|2,50%
|-
|2,50%
|-
|Креді Агриколь Банк
|12,00%
|-
|-
|-
|12,00%
|-
|10,00%
|-
|1,00%
|-
|Правекс Банк
|11,00%
|1,00%
|12,00%
|1,00%
|12,00%
|1,00%
|14,00%
|1,00%
|-
|-
|ОТП Банк
|6,50%
|-
|6,50%
|-
|12,50%
|-
|13,50%
|-
|3,00%
|-
|Південний
|-
|-
|-
|-
|15,50%
|1,00%
|15,00%
|1,50%
|3,00%
|-
|Укрсиббанк
|-
|-
|-
|-
|11,50%
|-
|10,00%
|-
|-
|-
У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 26 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 26.09.2023−09.10.2023.
* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.
Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,
Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні
Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці - 99 днів, 12 місяців — 372 дні
** Банк приймає вклади на суму від 50 тисяч гривень.
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Максимальні ставки за доларовими депозитами
|Банк
|12 місяців
|9 місяців
|6 місяців
|3 місяці
|Безстроковий
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Таскомбанк
|3,00%
|-
|2,50%
|-
|2,25%
|-
|2,00%
|-
|-
|-
|КомінБанк*
|2,90%
|-
|2,40%
|-
|2,40%
|-
|1,40%
|-
|-
|-
|Банк Львів
|2,50%
|-
|2,25%
|-
|2,25%
|-
|1,75%
|-
|0,01%
|-
|2,50%
|-
|-
|-
|2,00%
|-
|0,80%
|-
|-
|-
|Сенс Банк
|2,50%
|0,50%
|-
|-
|2,25%
|0,25%
|2,00%
|0,50%
|0,01%
|-
|Універсал Банк
|2,10%
|-
|-
|-
|1,60%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|monobank
|2,10%
|-
|1,90%
|-
|1,60%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|МТБ Банк
|2,00%
|-
|2,15%
|-
|2,10%
|-
|1,90%
|-
|-
|-
|Прокредит Банк
|2,00%
|-
|-
|-
|1,75%
|-
|1,50%
|-
|0,01%
|-
|Укрексімбанк
|1,75%
|-
|1,75%
|-
|1,45%
|-
|0,60%
|-
|-
|-
|Альянс Банк
|1,70%
|-
|0,75%
|-
|0,50%
|-
|0,30%
|-
|0,50%
|-
|Акордбанк
|1,50%
|-
|-
|-
|1,25%
|-
|1,00%
|-
|0,10%
|-
|Восток Банк
|1,50%
|-
|-
|-
|1,00%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|ПУМБ
|1,20%
|-
|1,00%
|-
|0,80%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|1,00%
|-
|-
|-
|0,75%
|-
|0,50%
|-
|0,01%
|-
|Ідея Банк
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Кредобанк
|0,50%
|-
|-
|-
|0,50%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Укргазбанк
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|0,15%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Ощадбанк
|0,40%
|-
|-
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|-
|-
|А-Банк
|0,10%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|ОТП Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|1,50%
|-
|1,50%
|-
|0,01%
|-
|Правекс Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|1,50%
|-
|0,01%
|-
|Приватбанк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Райффайзен Банк
|0,01%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Південний
|-
|-
|-
|-
|2,25%
|-
|1,75%
|-
|-
|-
|Укрсиббанк
|-
|-
|-
|-
|2,00%
|-
|2,00%
|-
|-
|-
У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 26 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 26.09.2023−09.10.2023.
* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.
Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,
Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні
Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці - 99 днів, 12 місяців — 372 дні
Євро
Максимальні ставки за євровкладами
|Банк
|12 місяців
|9 місяців
|6 місяців
|3 місяці
|Безстроковий
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Таскомбанк
|2,00%
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|0,70%
|-
|-
|-
|Банк Львів
|1,75%
|-
|1,25%
|-
|1,25%
|-
|0,75%
|-
|0,01%
|-
|Альянс Банк
|1,70%
|-
|0,75%
|-
|0,50%
|-
|0,30%
|-
|0,25%
|-
|Універсал Банк
|1,60%
|-
|-
|-
|1,10%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|monobank
|1,60%
|-
|1,30%
|-
|1,10%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|МТБ Банк
|1,50%
|-
|1,45%
|-
|1,40%
|-
|1,15%
|-
|-
|-
|КомінБанк*
|1,40%
|-
|1,15%
|-
|1,15%
|-
|0,90%
|-
|-
|-
|Прокредит Банк
|1,00%
|-
|-
|-
|1,00%
|-
|0,75%
|-
|0,01%
|-
|ПУМБ
|0,80%
|-
|0,70%
|-
|0,60%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Сенс Банк
|0,75%
|1,00%
|-
|-
|0,50%
|0,75%
|0,25%
|1,00%
|0,01%
|-
|Укрексімбанк
|0,70%
|-
|0,70%
|-
|0,40%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Восток Банк
|0,50%
|-
|-
|-
|0,50%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Креді Агриколь Банк
|0,50%
|-
|-
|-
|0,30%
|-
|0,20%
|-
|-
|-
|Ідея Банк
|0,40%
|-
|0,40%
|-
|0,40%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Кредобанк
|0,20%
|-
|-
|-
|0,20%
|-
|-
|-
|-
|-
|Ощадбанк
|0,20%
|-
|-
|-
|0,15%
|-
|-
|-
|-
|-
|А-Банк
|0,10%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Акордбанк
|0,10%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|Кредит Дніпро Банк*
|0,01%
|-
|-
|-
|0,60%
|-
|0,60%
|-
|-
|-
|ОТП Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|1,00%
|-
|1,00%
|-
|0,01%
|-
|Правекс Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|1,00%
|-
|0,01%
|-
|Приватбанк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Райффайзен Банк
|0,01%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Укргазбанк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Південний
|-
|-
|-
|-
|1,00%
|-
|0,75%
|-
|-
|-
|Укрсиббанк
|-
|-
|-
|-
|1,00%
|-
|1,00%
|-
|-
|-
У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 26 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 26.09.2023−09.10.2023.
* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.
Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,
Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні
Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці - 99 днів, 12 місяців — 372 дні
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