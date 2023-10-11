Кожен другий великий банк зрізав дохідність депозитів: які вклади постраждали найбільше

Великі банки вже почали активно знижувати депозитні ставки . Якщо з 13 до 27 вересня дохідність гривневих вкладів зрізали одиниці, то за останні два тижні з 26 великих банків, депозитні пропозиції яких відстежує «Мінфін», ставки знизили 14. Скільки наразі платять своїм приватним клієнтам фінустанови з депозитним портфелем від 2 млрд грн, — читайте у свіжому огляді «Мінфіну».

Як банки змінювали ставки

Зниження, переважно, торкнулися гривневих вкладів терміном на 6 місяців.

Найбільші зниження цього разу провели п'ять банків.

Укрексімбанк зменшив дохідність гривневих вкладів на 3 місяці відразу на 3,3 в.п. Ставки за вкладами на інші терміни банк також скоротив, хоч і несуттєво. Ставки за вкладами на 6 місяців «схудли» на 0,65 в.п. (до 15,65% річних), а на 9 та 12 місяців — на 0,6 в.п. (до 14,65% річних).

Банк Кредит Дніпро знизив на 1,5 в.п. ставки за вкладами на 3 місяці - до 17% річних. Ставки за іншими гривневими строковими вкладами банк залишив без змін.

Банк Південний відібрав 1,5 в.п. від дохідності 3-місячних вкладів і зараз сплачує за ними 15% річних. На 1 в.п. знижено відсоток за гривневими вкладами на 6 місяців. Тепер на таких депозитах можна заробити 15,5% річних.

На 1,5 в.п. зменшив ставки за вкладами на 6 місяців Кредобанк, не чіпаючи дохідність за депозитами на 12 місяців. Після змін їхня дохідність зрівнялася — 14% річних.

Альянс банк знизив на 1,5 п.п. — до 14,5% річних — ставки за вкладами на 9 місяців. Цього разу це був єдиний банк, який підвищував дохідність деяких строкових вкладів. На 1 в.п. зросла тут дохідність вкладів у гривні на 6 місяців та 1,5 в.п. — на 3 місяці. Тепер банк платить за такими вкладами 16,5% та 16% річних відповідно.

Ще чотири банки знизили ставки за всіма терміновими вкладами у гривні на 1 в.п.

Після таких змін Правекс Банк платить за вкладами у гривні від 11% до 14% річних, ПУМБ — 14% річних за кожним строковим гривневим вкладом (як і Восток Банк), Таскомбанк пропонує приватним клієнтам вклади в нацвалюті з дохідністю від 14,25% до 15% річних.

Ще п'ять банків несуттєво знижували ставки в діапазоні від 0,25 до 1 в.п.

Найвищу дохідність за вкладами на 3 місяці пропонують:

Акордбанк — 19% річних,

— 19% річних, Кредит Дніпро — 17% річних,

— 17% річних, Прокредитбанк — 17% річних.

На вклади на 6 місяців найкращі умови пропонують:

Акордбанк — 17,5% річних,

— 17,5% річних, Комінбанк — 17% річних,

— 17% річних, Банк Львів — 17% річних,

— 17% річних, Прокредитбанк — 17% річних.

Найкращі ставки за вкладами на 9 місяців пропонують:

Комінбанк — 17% річних,

— 17% річних, Ідея банк — 16,75% річних,

— 16,75% річних, Банк Львів — 16% річних.

Єдиним банком, який цього разу не змінював ставки у гривні, проте знижував дохідність вкладів у доларі та євро, став Сенс Банк.

У доларі банк зменшив дохідність депозитів на 3 та 12 місяців на 0,5 в.п., а на 6 місяців — на 0,25 в.п. У євро банк відмінусував по 1 в.п. від ставок за вкладами на ті ж 3 та 12 місяців, та 0,75 в.п. — від вкладів на 6 місяців. Банк тепер платить за доларовими вкладами, залежно від терміну розміщення, 2−2,5% річних, а за євро — 0,25%-0,75% річних.

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Поки що статистика не відображає останніх даних щодо вкладників та сум вкладів після зниження ключової ставки 14 вересня.

За даними НБУ за серпень, банки, переважно, приростали вкладниками. У Приватбанку їх стало на 336,9 тис. більше. Другим за приростом став Універсал Банк (196,5 тис. осіб). А-Банк наростив базу вкладників на 112,1 тис. осіб, а в ПУМБі та Ощаді «депозитників» побільшало на 88,5 тис. та 43,2 тис. відповідно.

Мінусів за вкладниками у великих банків у серпні майже не було, за винятком Сенс Банку, який втратив приблизно 2,5 тис. вкладників, із банку Кредит Дніпро пішло 508 вкладників, а з Правексу — 418.

Якщо дивитися за сумами вкладів, то найбільший відтік у серпні спостерігався в ОТП банку (-602,4 млн грн), Райффайзен банку (-282,7 млн грн) та банку Восток (-190,7 млн грн). За приростом у лідерах Приватбанк (+1,06 млрд грн) та Ощад (+1,01 млрд грн). На третьому місці Сенс Банк, депозитний портфель фізосіб якого приріс на 804,8 млн грн.

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Максимальні ставки за гривневими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 26 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 26.09.2023−09.10.2023.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці - 99 днів, 12 місяців — 372 дні

** Банк приймає вклади на суму від 50 тисяч гривень.

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Долар США

Максимальні ставки за доларовими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 26 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 26.09.2023−09.10.2023.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці - 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Максимальні ставки за євровкладами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 26 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 26.09.2023−09.10.2023.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці - 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Із методикою дослідження можна ознайомитися тут.