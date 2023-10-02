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2 жовтня 2023, 17:08 Читать на русском

НБУ впроваджує керований гнучкий курс

З огляду на стійкий прогрес у зниженні інфляції, накопичення значного рівня міжнародних резервів, збільшення привабливості гривневих депозитів та ОВДП Національний банк переходить до режиму керованої гнучкості обмінного курсу. Про це йдеться у повідомленні регулятора.

З огляду на стійкий прогрес у зниженні інфляції, накопичення значного рівня міжнародних резервів, збільшення привабливості гривневих депозитів та ОВДП Національний банк переходить до режиму керованої гнучкості обмінного курсу.
Фото: depositphotos

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Відмінність від «плаваючого курсу». Керована гнучкість курсу відрізняється від режиму плаваючого курсоутворення, який діяв в Україні до 24.02.2022. За поточного режиму НБУ продовжить ретельно контролювати ситуацію на валютному ринку та залишатиметься ключовим гравцем на ньому.

НБУ, зокрема, компенсуватиме структурний дефіцит валюти. Завдяки цьому курс зможе змінюватися в обидва боки: зростати та знижуватися. Крім того, НБУ суттєво обмежуватиме курсові зміни, не допускаючи як значного послаблення гривні, так і суттєвого зміцнення.

Механізм курсоутворення. Офіційний курс за режиму керованої гнучкості визначатиметься операціями на міжбанківському валютному ринку за активної участі НБУ.

Водночас курс на тих сегментах ринку, де мають змогу купувати та продавати валюту громадяни, встановлюватиметься за тими ж правилами, що і останні півтора року. Йдеться як про готівковий ринок, так і про карткові курси банків.

Читайте: Повернення до гнучкого курсу: НБУ обіцяє стримати валютні коливання

Нагадаємо, що вже майже півтора року курс на готівковому ринку та карткові курси банків не є фіксованими. За цей час вони як зростали, так і знижувалися.

НБУ продовжить докладати зусиль для мінімізації різниці між готівковим та офіційним курсами.

Передумови. Перехід до керованої гнучкості курсу став можливим завдяки ґрунтовній підготовчій роботі із залученням міжнародних експертів та урахуванням найкращого світового досвіду, а також з огляду на сформованість та стійкість макроекономічних передумов, як-то:

  • сталий прогрес у зниженні інфляції,
  • накопичення значного рівня міжнародних резервів,
  • збільшення привабливості гривневих депозитів та ОВДП як інструментів захисту заощаджень від інфляційного знецінення.

Це дає змогу забезпечити контрольованість переходу та мінімізувати ризики для фінансового ринку, економіки та громадян.

Мета. Новий курсовий режим посилить стійкість української економіки та валютного ринку, сприятиме їх кращій адаптації до зміни внутрішніх і зовнішніх умов та зменшуватиме ризики накопичення валютних дисбалансів, які може генерувати тривале утримання фіксованого курсу.

Також керована гнучкість офіційного курсу стане важливою передумовою для повернення до інфляційного таргетування в майбутньому.

Незмінним пріоритетним завданням НБУ лишатиметься збереження курсової стійкості.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 23

+
+29
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
2 жовтня 2023, 17:27
#
Хочу теперь послушать этих товарищей которые говорили что дешевый ирландский виски это ок.

видите вчера я на день ошибся, я думал с 2 октября введут, с начала месяца.
+
+41
tyshenkoV
tyshenkoV
2 жовтня 2023, 17:29
#
Под этой новостью срочно нужны эксперты по вопросам девальвации. Подскажите, до конца недели доллар уже ждать по 60, или все-таки до конца месяца?
+
+87
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
2 жовтня 2023, 17:37
#
Я думаю в течении двух недель 46−48 , а до конца года может 50+ . так выглядит логично . а бежать можно сейчас , если где еще не слышали новость , сейчас будет рубилово . Вообще до конца месяца будет жесть , когда будут непонятки , то туда , то сюда будет шатать .

рекомендую быстро на депозит что с обменом до 200К .
+
+9
Lolik1837
Lolik1837
2 жовтня 2023, 18:10
#
«Подскажите, до конца недели доллар уже ждать по 60, или все-таки до конца месяца?»

По фигу . Те , кто хотел уже перевели гривну в доллар по курсу 37,4−37,5 через конвертационные депозиты или через прямую покупку
+
0
Lolik1837
Lolik1837
2 жовтня 2023, 18:34
#
«Хочу теперь послушать этих товарищей которые говорили что дешевый ирландский виски это ок.»

Дался вам этот виски.
Не зацикливайтесь
+
0
Kaleso
Kaleso
2 жовтня 2023, 17:31
#
Цікаво
+
+36
Kaleso
Kaleso
2 жовтня 2023, 17:32
#
Грошей не дали треба друкувати треба відпускати
+
+30
NN NN
NN NN
2 жовтня 2023, 17:33
#
Завтра в обменниках и 1996 года доллар розберут
+
0
Kaleso
Kaleso
2 жовтня 2023, 17:34
#
Насмішив
+
+33
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
2 жовтня 2023, 17:38
#
Разберут . понесется сейчас . пока ясность настанет уже столько икры наметают .
+
0
Kaleso
Kaleso
2 жовтня 2023, 17:47
#
А я не то і насмішив написав) я написав тому що35 чекає
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
2 жовтня 2023, 17:48
#
Уже очереди стоят за баксом по старым ценам…
Как обычно, народ занимает очередь ещё с вечера…

Присоединяйтесь…
+
0
Den1996
Den1996
2 жовтня 2023, 17:55
#
Управляемый?) ну-ну
+
0
NN NN
NN NN
2 жовтня 2023, 17:58
#
35.5 к концу года
+
0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
2 жовтня 2023, 18:00
#
Да да :-)
+
0
viicore
viicore
2 жовтня 2023, 18:13
#
Похоже таки перестанут искусственно сдерживать укрепление гривны. Если правильно понял не только карткові курси, но и межбанк будет гулять немного туда сюда. Может сравняется курс, что тоже неплохо. После выравнивания качнуть его спекулям будет значительно сложнее.
+
0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
2 жовтня 2023, 18:16
#
Если сравняется на что я надеюсь — это будет лучшее последствие
+
0
Lolik1837
Lolik1837
2 жовтня 2023, 18:42
#
«35.5 к концу года»

«Дай бог нашому теляті та вовка з'їсти"(С)

А можно поинтересоваться — на каких экономических факторах зиждется ваш прогноз?
+
0
Дмитрий Митин
Дмитрий Митин
2 жовтня 2023, 18:21
#
45% точно оптимисты те которые сидят в доларе по37−37.4, 45% лохи которые сидят в доларе по 42−44, к новому году будет золотая середина по 39 ни вам ни нам, и 10% умнички те которые сдали по 40−42, и положили на депозит под 15−20% еще год н, а ну кто к кому прилип, там где +60это явно вторая категория
+
0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
2 жовтня 2023, 18:25
#
Понимаешь почему не будет середины ? просто посмотри на динамику расходования валюты нацбанком . ее надо сокращать , я думаю за месяц полтора это +20−25% к текущему курсу точно , а потом будем смотреть на развитие ситуации . гривны очень много у народа . одни военные выплаты чего стоят .
+
0
Lolik1837
Lolik1837
2 жовтня 2023, 18:49
#
«умнички те которые сдали по 40−42, и положили на депозит под 15−20% еще год»

Ну вообще то «умнички» те кто сдал доллар по 42 и вложил в конвертационные депозиты, в доллар по 37−37,5 и по итогу заработали по ставке 40% В ВАЛЮТЕ
+
0
matroskin
matroskin
2 жовтня 2023, 18:35
#
Як на мене курс буде залежати лише від обсягів закордонної ГРОШОВОЇ допомоги.
Поки буде чим задовольняти попит-курс триматиметься, як тільки ринок відчує дефіцит-буде капець, курс піде швидко й набагато.
В короткостроковій перспективі та нинішньому стані речей (наявність значної допомоги) державі це вигідно, а на довго у нас ніхто не планує. Тому думаю попливе він добре.
В держави є вся статистика по ОВДП, задача лише порахувати оптимальний період для корекції, щоб максимально розділити удар з держателями ОВДП.
+
0
xapyga
xapyga
2 жовтня 2023, 18:36
#
О как воспряли, те что по 45купили, уже 70 подавай до конца недели
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