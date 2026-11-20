Зниження цін на бензин і дизельне пальне в Україні ще не завершилося. До кінця листопада вартість літра на автозаправних станціях може зменшитися додатково на 5−8 грн, а в грудні здешевлення здатне продовжитися. Такий прогноз озвучив директор консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн.

Бензин і дизель можуть ще подешевшати

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За його даними, від 4 листопада гуртова ціна бензину знизилася на 13,70 грн/л — до 73,79 грн/л, а дизельного пального — на 12,38 грн/л, до 88,31 грн/л. Водночас експерт вважає, що простір для подальшого падіння ще залишається.

Бензин із доставкою наступного тижня вже пропонують гуртом по 65−66 грн/л. Дизель у прикордонних регіонах можна придбати за 82−85 грн/л.

Чому пальне на АЗС дешевшає повільніше

Зниження гуртових цін поки що лише частково відобразилося на вартості пального для водіїв. За підрахунками Куюна, від початку листопада бензин на АЗС подешевшав на 3,58 грн/л, а дизель — на 3,75 грн/л.

Це пов'язано з різницею між закупівельними та роздрібними цінами: мережі продають пальне, яке раніше придбали за вищою вартістю, а також мають витрати на логістику, зберігання та роботу заправок. Тому оптове здешевлення не переноситься на стели АЗС миттєво.

Втім, зниження вже помітне в роздрібній торгівлі. За моніторингом «Енергореформи», станом на 19 листопада звичайний дизель у мережах UKRNAFTA та UPG коштував 99,90 грн/л, тоді як тижнем раніше — 102,90 грн/л і 101,90 грн/л відповідно. У великих мережах ціни на бензин А-95 також знижувалися.

Які ціни прогнозують на кінець листопада та грудень

За прогнозом Куюна, до кінця листопада бензин і дизель на АЗС можуть подешевшати ще на 5−8 грн за літр. Експерт очікує, що вже наступного тижня всі мережі зможуть повернутися до двозначних цін на звичайне дизельне пальне.

У грудні зниження може продовжитися, однак цей сценарій залежить від ситуації на зовнішніх ринках та відсутності нових проблем із постачанням усередині України. Якщо міжнародні котирування знову підуть угору або виникнуть логістичні перебої, темпи здешевлення можуть змінитися.

Водночас не всі види пального рухаються в одному напрямку. Автогаз у листопаді, навпаки, дорожчав: за моніторингом «Енергореформи», станом на 19 листопада його ціна у більшості великих мереж зросла приблизно на 1 грн/л порівняно з 12 листопада. Це пов'язують із дефіцитом скрапленого газу на зовнішніх ринках та логістичними труднощами.

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Що може вплинути на ціни у 2027 році

Ще один фактор, який варто враховувати водіям, — підвищення акцизів із 1 січня 2027 року. За оцінкою Куюна, воно може додати до вартості пального до 2 грн/л.

Отже, короткострокова тенденція до здешевлення бензину та дизелю може зберегтися до кінця року, але її подальший розвиток залежатиме від світових цін, доступності імпортного ресурсу, логістики та податкових змін.

Як ми писали: Бензин різко подешевшав: як змінилися ціни на АЗС 19 листопада