МВФ спрогнозував, яким буде курс долара в Україні найближчими роками

Міжнародний валютний фонд прогнозує зростання курсу долара вже наприкінці цього року. Про це йдеться в новому економічному прогнозі МВФ World Economic Outlook .

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За даними МВФ, середньорічний курс гривні до долара становитиме:

у 2023 році — 37,5 грн/$

у 2024 році — 41,4 грн/$

у 2025 році — 46,0 грн/$

у 2026 році — 48,9 грн/$

у 2027 році — 51,3 грн/$

у 2028 році — 53,9 грн/$

Варто зазначити, що останніми роками прогнози МВФ не збігалися із реальним курсом в Україні. Хоча розрахунок Фонду на 2024 рік (41,4 грн/$) аналогічний тому, що уряд заклав у проект держбюджету наступного року.

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Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Міністр фінансів Сергій Марченко заявив про стурбованість зміцненням гривні та розраховує на послаблення курсу до 41,4 грн/$.