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28 вересня 2023, 8:36 Читать на русском

Девальвації гривні на кілька копійок, на пів гривні, на гривню буде корисна економіці — заступник голови ОП Шурма

Заступник глави Офісу президента Ростислав Шурма вважає корисною для економіки легку контрольовану девальвацію гривні та м'якшу монетарну політику, проте наголошує, що це його особиста точка зору, а не офіційна позиція держави. Про це сказав він в інтерв'ю «Інтерфакс-Україна».

Заступник глави Офісу президента Ростислав Шурма вважає корисною для економіки легку контрольовану девальвацію гривні та м'якшу монетарну політику, проте наголошує, що це його особиста точка зору, а не офіційна позиція держави.
Фото: 5.ua

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Девальвація гривні

«Щодо курсу, напевно, враховуючи рівні інфляції, які є у нас та в інших державах, така дуже легка контрольована девальвація на незначні відсотки, напевно, буде корисною для економіки», — сказав він.

Шурма пояснив, що йдеться про можливу девальвацію гривні «на кілька десятків копійок, на пів гривні, на гривню».

«Це буде корисно і для бюджету, і для конкурентоспроможності наших експортерів. І це оживлятиме економічну активність», — додав заступник голови ОП.

Облікова ставка

Щодо облікової ставки, то, на його думку, за річної інфляції 8,6% облікова ставка на рівні 22% була надто високою.

«Це означало, що реальна облікова ставка у нас становить 13%. Ви мені назвіть хоч одну державу у світі, де є позитивна реальна облікова ставка? У кожній країні, практично у всіх країнах, інфляція вища, ніж облікова ставка. І це норма для цього періоду постковідної інфляції та нормалізації», — зазначив Шурма.

Він додав, що зниження Нацбанком облікової ставки у вересні до 20% також має надто консервативну політику.

Коментуючи, на прохання агентства, порушене міністром фінансів Сергієм Марченком питання про те, «яку макростабільність хочемо бачити», заступник голови ОП підтвердив, що «є спільна дискусія».

«Безумовно, там кожен інститут має свій погляд: і на курс, і на монетарну політику, і так далі. Думаю, що в процесі дискусії ми до чогось прийдемо», — сказав він, нагадавши, що кожен інститут має свої повноваження.

«Стабільність — це пріоритет номер один. Але що ж таке стабільність? Стабільність — це не означає фіксовану облікову ставку, фіксований курс, фіксоване ще щось. Це означає прогнозованість насамперед і відчуття того, що все працюватиме», — зазначив свою особисту точку зору Шурма.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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bobmarle
bobmarle
28 вересня 2023, 9:14
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Эх Шурма не знает, что у нас ставка является только индикатором неизвестно чего и не имеет отношения к инфляции. Но, намек Шурмы на необходимую ему инфляцию. И при этом даже не в процентном соотношении, а на абстрактные пол гривны — пугают. Это гривна из 100 гривен в день, в неделю, в год.
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