За даними Bloomberg, акції польських компаній очолили падіння на європейських фондових ринках 20 листопада. Індекс найбільших компаній Варшавської біржі WIG20 протягом торгової сесії втрачав близько 3%, а польський злотий послабився щодо євро. Інвестори відреагували на повідомлення про порушення повітряного простору Польщі російськими повітряними об'єктами на тлі масштабної атаки РФ по Україні.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Польські активи зазнали найбільшого тиску серед європейських ринків. Падіння посилилося після того, як польська влада повідомила про вторгнення трьох російських об'єктів у повітряний простір країни.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що йдеться, ймовірно, про дві ракети, одна з яких — крилата ракета Х-101, та реактивний безпілотник. Прем'єр-міністр Дональд Туск назвав інцидент імовірною навмисною провокацією Росії. Польща заявила про намір звернутися до НАТО по додаткову підтримку для захисту східного флангу Альянсу.

Які акції впали найбільше

Основний тиск на Варшавській біржі припав на банківський сектор. За даними польських біржових оглядів, акції PKO BP та Bank Pekao під час торгів втрачали близько 4%. Папери mBank та ING Bank Śląski також знижувалися.

Падіння охопило й інші великі компанії. Зокрема, дешевшали акції онлайн-ритейлера Allegro, гірничодобувної KGHM та виробника одягу LPP.

Індекс WIG20 опустився приблизно до 4080 пунктів. Водночас розпродаж відбувався після кількох днів слабкої динаміки: польський ринок уже перебував під тиском через загальне погіршення настроїв інвесторів.

На валютному ринку злотий також послабився. За повідомленнями учасників торгів, курс євро наближався до 4,45 злотого, а долара — до 4,05 злотого.

Геополітичний ризик наклався на глобальний розпродаж акцій

Порушення повітряного простору стало додатковим чинником нервозності, але не єдиною причиною падіння. Європейські фондові ринки загалом переживали складний торговий день через розпродаж технологічних акцій та сумніви інвесторів щодо окупності масштабних вкладень у штучний інтелект.

За даними Reuters, загальноєвропейський індекс STOXX 600 20 листопада знижувався приблизно на 1−1,3% і наближався до найбільшого тижневого падіння з березня. Німецький DAX втрачав більше, ніж більшість інших провідних європейських індексів.

Додатковим приводом для переоцінки ризиків стали результати біржового дебюту Anthropic. Попри високу оцінку компанії, вихід розробника Claude на біржу не зміг повернути інвесторам упевненість у технологічному секторі. Ринок продовжив сумніватися, чи зможуть компанії виправдати величезні витрати на розвиток ШІ майбутніми прибутками.

Таким чином, польський ринок опинився під подвійним тиском: міжнародного розпродажу акцій та зростання геополітичної премії за ризик через близькість до України й інцидент із російськими об'єктами.

Читайте також: У Польщі викрили схему з фіктивною роботою: серед фігурантів — українці

Польща звертається до НАТО

Польська влада повідомила про три місця падіння або виявлення уламків у Люблінському та Підкарпатському воєводствах. Розслідування проводили, зокрема, поблизу населених пунктів Новий Ліповець, Молодиць і Рудник-над-Саном. Інформації про загиблих чи поранених у Польщі на момент повідомлень не було.

Прем'єр Дональд Туск заявив, що генеральний секретар НАТО Марк Рютте відвідає Варшаву. Сам Рютте висловив солідарність із Польщею та назвав порушення повітряного простору небезпечним інцидентом.

Для інвесторів такі події означають підвищення ризику вкладень у країни, які безпосередньо межують із зоною війни. Це може впливати на котирування акцій, валютний курс і вартість запозичень, особливо якщо інциденти повторюватимуться або призводитимуть до подальшої ескалації.

Як ми писали: Польща ускладнює отримання громадянства: українцям доведеться знати мову на рівні B2 і підтверджувати доходи







