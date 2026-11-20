Загальну вартість збитків та потреб України, пов'язаних із війною, оцінюють приблизно у $585 млрд. Таку цифру озвучив міністр економіки та екології Олександр Кравченко під час німецько-українського бізнес-форуму в Берліні, повідомляє Новини.LIVE.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

За словами міністра, лише внаслідок російських атак безпілотників підприємства втратили основні засоби на суму близько $10 млрд.

Україна розраховує залучити для відновлення як державні, так і приватні ресурси. Німеччина залишається одним із найбільших фінансових партнерів країни, а обсяг її підтримки, за словами Кравченка, вже перевищив €80 млрд.

Як оцінювали збитки та потреби України в попередні роки

Оцінки вартості відновлення України регулярно переглядають уряд, Світовий банк, Європейська комісія та ООН. Для цього вони проводять спільну швидку оцінку завданих збитків і потреб на відновлення — RDNA (Rapid Damage and Needs Assessment).

За результатами п'яти таких оцінок, вартість відновлення України протягом наступного десятиліття постійно зростала.

Червень 2022 року (RDNA1). Після перших чотирьох місяців повномасштабного вторгнення прямі збитки оцінювали у $97,4 млрд, а потреби у відновленні — у $348,5 млрд.

Березень 2023 року (RDNA2). Після першого року війни прямі збитки зросли до $134,7 млрд, а потреби у відновленні — до $410,6 млрд.

Лютий 2024 року (RDNA3). За результатами оцінки станом на кінець 2023 року прямі збитки становили $152,5 млрд, а потреби у відновленні — $486,2 млрд.

Лютий 2025 року (RDNA4). За підсумками 2024 року прямі збитки оцінювали у $176,1 млрд, а потреби у відновленні — $523,6 млрд.

Лютий 2026 року (RDNA5). За результатами оцінки станом на кінець 2025 року прямі збитки сягнули $195,1 млрд, економічні втрати — $666,7 млрд, а потреби у відновленні — $587,7 млрд.

Таким чином, за чотири роки повномасштабної війни оцінка потреб України у відновленні зросла приблизно на 68% — з $348,5 млрд у першій оцінці до майже $588 млрд у п'ятій.

Читайте також: В Україні готують закон про виплати до 1,2 млн грн за народження дитини: сім'ям військових — ще мільйон

Чому цифри збитків, втрат і потреб у відновленні різняться

У міжнародних оцінках використовують три різні показники, які не можна ототожнювати.

Прямі збитки — це фізичне пошкодження або знищення активів. До них належать зруйновані будинки, підприємства, дороги, енергетична інфраструктура, лікарні та інші об'єкти.

Економічні втрати — це наслідки війни для економічної діяльності. Йдеться про недоотримані доходи, зупинку виробництва, порушення логістики, втрату робочих місць, перебої у наданні послуг та інші наслідки, які не обов'язково означають фізичне руйнування майна.

Потреби у відновленні та реконструкції — це розрахована вартість робіт, інвестицій та заходів, необхідних для відбудови країни. Вона може перевищувати суму прямого руйнування, оскільки передбачає не лише відновлення пошкодженого, а й модернізацію інфраструктури, підвищення її стійкості та використання сучасніших стандартів.

За останньою оцінкою RDNA5, найбільше постраждали житловий сектор, транспорт та енергетика. Станом на кінець 2025 року пошкоджено або зруйновано 14% житлового фонду країни, що зачепило понад 3 млн домогосподарств.

Окремо зростають потреби в енергетичній інфраструктурі. У 2025 році кількість пошкоджених або зруйнованих енергетичних об'єктів збільшилася приблизно на 21% порівняно з попередньою оцінкою. У транспортному секторі потреби у відновленні зросли приблизно на 24% через посилення атак на залізницю та порти.

Загальна оцінка майже $588 млрд охоплює потреби у відновленні та реконструкції протягом наступних десяти років. Це не означає, що Україна вже отримала ці кошти або що вся сума необхідна негайно: фінансування відбудови розподілятиметься за пріоритетами та впродовж тривалого періоду.

Як ми писали: Єврокомісія пропонує надати Україні ще 45 млрд євро у 2027 році