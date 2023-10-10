Мінфін на аукціоні продав облігації на майже 21 мільярд

Міністерство фінансів 10 жовтня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 20,99 млрд грн (в еквіваленті), що на 9,09 млрд грн більше, ніж минулого тижня — 11,9 млрд грн. Про це свідчать дані міністерства.

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Що пропонували інвесторам

10 жовтня Міністерство фінансів традиційно запропонувало інвесторам гривневі військові облігації:

1,29 млрд грн під 17,54% з погашенням 2 жовтня 2024 року;

4,22 млрд грн під 18,35% з погашенням 18 червня 2025 року;

5,02 млрд грн під 19,19% з погашенням 30 вересня 2026 року.

Облігації в іноземній валюті:

$286,35 млн під 4,78% з погашенням 10 жовтня 2024 року.

Про військові облігації

Військові облігації — це інвестиційний інструмент підтримки державного бюджету, доступний для громадян, бізнесу та іноземних інвесторів.

Кошти від облігацій, залучені до державного бюджету України, використовуються на безперебійне забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану — соціальні та оборонні.

Щовівторка Мінфін проводить аукціони з продажу військових ОВДП. Оголошення та результати аукціонів публікуються тут.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що 20 червня Міністерство фінансів розмістило на аукціоні облігації на рекордні 31,4 млрд грн. Це найбільша сума, залучена до держбюджету за тиждень від продажу ОВДП від початку року.

Друзі, вже два роки ми робимо подкасти про валютні коливання, а минулого року запустили освітні подкасти для інвесторів. Нам важливо дізнатися про вашу роботу.

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