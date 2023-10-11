Як зберегти гроші під час війни: 5 варіантів для обережних інвесторів

В умовах війни та економічної кризи перед багатьма українцями постає питання, як зберегти свої заощадження. Примноження ж активів відходить на другий план. «Мінфін» розбирався, куди інвестувати, щоб мінімізувати ризики, та чи є можливість заробити за таких умов.

Що таке консервативні інвестиції

Консервативні інвестиції — це вкладення, спрямовані на збереження капіталу та мінімізацію ризику. Для інвестора, який їх обирає, прибуток не в пріоритеті.

Такі інструменти можуть бути цікавими у низці випадків:

1) Надзвичайна ситуація. В умовах війни чи інших надзвичайних подій примноження капіталу стає неактуальним, натомість, головне — зберегти наявні заощадження.

2) Відсутність часу та знань для інвестицій. Активний пошук перспективних інструментів потребує значного особистого залучення інвестора, на що готові піти далеко не всі.

3) Літній вік інвестора. Чим молодша людина, тим легше вона може ризикувати заощадженнями, але з наближенням до пенсії — у випадку втрати коштів знову зібрати їх буде складніше.

4) Незначні заощадження. Втрата частини коштів людиною, яка має значні ресурси, не призведе до фінансової катастрофи, але якщо грошей обмаль, то і негативні наслідки будуть суттєвішими.

5) Великі заощадження. Інвесторам, які вже вирішили свої фінансові питання, немає сенсу ризикувати грошима, аби заробити ще більше.

Чимало інвесторів розглядають консервативні інвестиції, як один із елементів своєї стратегії. Частину коштів вони спрямовують в агресивні і ризиковані інструменти, щоб більше заробити, а решту — тримають у безпечнішій гавані.

Варіанти консервативних інвестицій

Готівкова валюта

Найпопулярніший спосіб тримати заощадження в Україні — це купівля валюти. Переважно, це долар, і значно рідше — євро, інші валюти, як інвестиційні, зазвичай, не розглядаються.

Досвід попередніх років доводить правильність цієї стратегії. У вересні 1996 року, під час введення в обіг гривні, її офіційний курс до американського долара становив 1,76, зараз — 36,57. Таким чином, за цей період національна валюта знецінилася більш ніж у 20 разів. Людина, яка придбала тоді долари на 1 тис. грн, зараз могла б їх обміняти на 20 тис. грн (якщо враховувати готівковий курс — ще більше).

Ще одна перевага валюти — висока ліквідність — її можна легко обміняти на гривню. Крім цього, її легко перевозити, за кордон можна вивозити валюти в еквіваленті 10 тис. євро без необхідності декларування.

Основна проблема валютних заощаджень — та ж таки інфляція, яка останнім часом сильно прискорилась і у США, і в Єврозоні. Відповідно, гроші «під матрацом» постійно знецінюються. Наприклад, починаючи зі згаданого 1996 року, середня інфляція в США становила 2,52% на рік, тобто придбані тоді долари вже втратили майже половину своєї купівельної спроможності.

Інші проблеми, пов'язані з готівковою валютою, — ризики її крадіжки, пошкодження або втрати.

Депозит та ОВДП

Ці інструменти мають багато спільного. В обох випадках інвестор отримує наперед обумовлений прибуток. Також держава гарантує як виплати за облігаціями, так і повернення 100% депозитів у випадку банкрутства банку.

Спільна у обох інструментів і легкість використання: відкрити вклад у банку і придбати облігації можна дистанційно — через сайти або мобільні застосунки банків або брокерів.

Однією з відмінностей між депозитом і облігаціями часто називають вищу ліквідність останніх, адже ОВДП можна продати на вторинному ринку. Однак, це не зовсім так. Депозит теж можна обрати з можливістю дострокового закриття (хоча відсотки за ним будуть нижчими). Водночас, далеко не всі брокери передбачають можливість дострокового продажу облігацій, а якщо такий варіант існує, то це може призвести до збитків. Тут у брокерів принцип той самий, що й в обмінників валюти — купують дешевше, продають дорожче.

Основна ж перевага облігацій — відсутність оподаткування та вища дохідність. Лише поодинокі банки пропонують ставки за вкладами, які вищі за відсотки за ОВДП, але в одному з попередніх матеріалів «Мінфін» вже перерахував реальні прибутки від цих інструментів — і облігації виявились вигіднішими.

Експерти, з якими спілкувалась редакція, теж, переважно, звертають увагу на облігації. В одній з інвестиційних компаній, яку «Мінфін» попросив запропонувати варіант консервативного портфелю, повідомили, що не можуть цього зробити, бо, окрім ОВДП, зараз інструментів для нього взагалі немає.

Інші фахівці теж звертають увагу на облігації. «Якщо у людини є гривня, закриті довгострокові цілі, то найдоцільніше в Україні інвестувати в ОВДП», — вважає співзасновниця компанії з управління фінансами SMART Аліна Шух.

Співзасновник телеграм-каналу «INVEST-KAVA» Сергій Гончаренко переконаний, що в ОВДП варто спрямувати до 70% консервативного портфелю, розділивши їх рівно між гривневими та валютними облігаціями. Решту 30% можна вкласти у корпоративні облігації, наприклад Нової Пошти чи Еска-Капітал. Однак, тут варто враховувати, що, хоча дохідність за ними може бути вищою, ніж за державними облігаціями, виплати залежать від самих компаній, жодних гарантій від уряду немає.

Нерухомість

Нерухомість — один із традиційних варіантів інвестицій у всьому світі. З одного боку, цей інструмент забезпечує максимальну надійність збереження активів, а з іншого — ринок демонструє стрімке зростання. Так, минулого року вартість нерухомості в середньому у світі зростала на 6%.

В Україні ситуацію ускладнює війна, але і в нас оцінки ринку нерухомості досить позитивні.

«Прогноз ринку нерухомості варто розділити на два: під час війни та після перемоги. Наразі після стабілізації цін ми спостерігаємо динаміку поступового зростання в безпечніших регіонах країни. Враховуючи, що собівартість будівельних матеріалів за останні півтора року зросла на 30−40%, внутрішня міграція продовжується, можна спрогнозувати, що підвищення цін буде в межах 5−10%», — розповів «Мінфіну» засновник SENSAR Development Марк Марченко. Після перемоги в компанії очікують швидшого зростання цін.

Серед переваг інвестицій у нерухомість — можливість здавати житло в оренду та отримувати стабільний прибуток. Водночас, це може вимагати залучення значних зусиль і часу власника житла.

Уникнути клопоту можна, купуючи квартири у забудовників, які самостійно вирішують всі питання з орендою. Наприклад, SENSAR Development зводить два апарт-комплекси на заході України: у Львові та Яремче. Управління першим візьме на себе безпосередньо забудовник, а другим — відомий готельний оператор Ribas Hotels Group.

«Якщо інвестувати у апарт-комплекси чи готелі, де управління нерухомістю бере на себе готельний оператор чи керуюча компанія, то можна отримувати пасивний прибуток в середньому $10−20 тис. на рік», — пояснили в SENSAR Development.

Одна з проблем інвестицій у нерухомість — зазвичай, високий поріг входу. Однак, уникнути цих обмежень можна, обираючи забудовника, в якого є програма розстрочки. Наприклад, у вже згаданих комплексах в Яремче і Львові перший внесок становить 30% вартості нерухомості — це $7,5 і $11,5 тис. відповідно.

Популярні до повномасштабного вторгнення інвестиції в житло на етапі котловану зараз є менш актуальними. Значна частина забудовників заморозили такі проєкти, і зосереджуються на ЖК із високою ступінню готовності. Тому експерти радять надавати перевагу саме таким будинкам.

Золото

Золото використовується, як платіжний засіб вже понад 4 тисячі років, що робить його одним із найнадійніших інструментів інвестицій. Йому часто віддають перевагу ті, хто не довіряє фінансовій системі або просто намагається сховатись від знецінення фіатних грошей.

Але останній час дорогоцінний метал не демонструє значного зростання. З початку року він подорожчав лише на 2%, поступаючись інфляції у США. Та й загалом, упродовж останніх 3 років його ціна перебуває в одному коридорі.

Крім того, купучи золото в Україні, варто враховувати досить суттєві спреди. Найкраща ціна, за якою можна купити золотий злиток вагою 1 тройську унцію, — 76,2 тис. грн, а продати його вдасться лише за 71,6 тис. грн.

Читайте також: Куди інвестувати військовим: 6 простих та дохідних інструментів

Трохи дешевше можна купити золоту монету вагою в 1 тройську унцію від Нацбанку — 74,1 тис. грн, але й викуповує він їх дешевше — лише за 68,6 тис. грн. Таким чином, щоб інвестиції у метал принесли прибуток, вартість золота має суттєво зрости, чого поки що не спостерігається.

Міжнародний фондовий ринок

Інвестиції у акції надійних компаній — один із найпопулярніших інструментів консервативних інвестицій у США та ЄС. Водночас, у нас він менш поширений, насамперед, через складність використання, а після початку повномасштабної війни — через обмеження переказу валюти за кордон. Поповнити рахунок брокера зараз можна або з-за кордону, або через сервіс переказів, на кшталт Wise чи Revolut.

Якщо ж у інвестора є бажання розібратися в механізмі поповнення рахунку брокера, то для мінімізації ризиків варто інвестувати не в акції окремих компаній, а в індекс S&P 500, який включає в себе 500 найбільших публічних компаній США. Таким чином, вкладені кошти розподіляються між ними, і зростатимуть, чи падатимуть настільки, наскільки змінюється вартість акцій всіх цих компаній разом. Якщо одна з компаній, що входить до індексу, навіть збанкрутує, це майже не позначиться на загальному результаті.

Та, в будь-якому разі, не варто забувати, що індекс так само, як і акції окремих компаній, може не лише зростати, але й падати в ціні. Тому елемент ризику тут залишається.Зокрема, за результатами вересня, S&P 500 втратив майже 5%, а за квартал спад становив 3,65%.

Стабільний прибуток можна отримувати завдяки американським борговим облігаціям. Дохідність за найпопулярнішими десятирічними паперами наразі становить 4,5%, перевищуючи дохідність валютних депозитів в українських банках та вітчизняних ОВДП у доларах. Однак, варто враховувати, що ринок облігацій у США досить динамічний, і папери можуть впасти в ціні. Крім цього, доходи, отримані від них, оподатковуються в Україні, знижуючи прибутки приблизно на п'яту частину.

Приклад консервативного портфелю

Обираючи інструменти для свого портфелю, варто враховувати цілі та орієнтовні терміни інвестицій. Наприклад, якщо плануєте тримати гроші менше року, а потім витратити, немає сенсу купувати квартиру або відкривати рахунок у іноземного брокера.

Читайте також: Військові ОВДП чи депозит: «Мінфін» підрахував, де можна заробити більше

Як варіант консервативного портфелю, розглянемо розміщення $100 тис. на довгий термін — близько 10 років:

30% — валютні ОВДП;

30% — нерухомість;

20% — індекс S&P 500;

15% — гривневі ОВДП;

5% — золото.

У нашому випадку, ми лише незначну частину коштів тримаємо в гривні, оскільки у довгостроковій перспективі національна валюта традиційно програє долару, хоча виключення також можливе. Валютні ОВДП та золото мають захистити активи, а нерухомість та індекс акцій — забезпечити прибутки.