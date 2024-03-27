Дохідність банківських вкладів продовжує падати. За останній тиждень (з 19 до 26 березня) Український індекс ставок за депозитами фізосіб знизився за вкладами на всі терміни, зокрема, за 3-місячними — з 14,35% до 14,14% річних, за 6-місячними — з 14,34% до 14,18% річних, а за 9-місячними вже є нижчим за 14% річних. Скільки зараз пропонують своїм клієнтам банки з депозитним портфелем фізосіб від 2 млрд і як планують переглядати депозитні ставки у квітні, — у свіжому огляді «Мінфіну».
Укргаз і Банк Львів порізали дохідність всіх гривневих депозитів
Стимулом для подальшого зниження ставок стали декілька подій.
По-перше, політика НБУ, який несподівано для ринку знизив не тільки облікову ставку, а й дохідність своїх тримісячних депозитних сертифікатів, які є одним із основних джерел заробітків фінансистів. Більшість з членів Монетарного комітету НБУ очікують зниження облікової ставки до 13−14% на кінець поточного року, ще декілька — припускають зниження до 11−12%.
По-друге, відновлення зростання грошей населення у банках. За даними Нацбанку, в лютому залишки за банківськими вкладами приватних клієнтів у національній валюті збільшились на 16 млрд — до 1,067 трлн грн. Хоча це все менше попередніх обсягів: порівнюючи з лютим 2023 року, ці обсяги зменшились на 1,1 в.п.
Найактивніше переглядають ставки великі банки, які не відчувають дефіциту ліквідності.
Як банки змінювали ставки
Укргазбанк зменшив дохідність всіх вкладів на 1 в.п. Тепер банк найбільше платить за вкладами на 1 рік та 9 місяців (14,5% річних), найменше — за вкладами на 3 місяці (4,5% річних).
За всіма вкладами також знизив ставки Банк Львів. За довшими — на 1 в.п., за коротшими — на 0,5 в.п. Наразі найвищу ставку банк пропонує на піврічні вклади (15,5% річних), найменшу — на вклади на 3 місяці (14,5% річних).
Акордбанк зрізав дохідність вкладів на 3 місяці відразу на 1,5 в.п. — до 16,5% річних. Ставки за річними вкладами схудли на 1 в.п. — до 15% річних, на півроку — на 0,5 в.п. — до 16% річних.
Альянс банк зменшив ставки за вкладами на 9 та 12 місяців на 0,5 в.п., натомість, збільшив за вкладами на 3 місяці на 0,75 в.п. Тепер найвища ставка у банку зараз саме на ці вклади — 15,5% річних, найменша — на рік (13,5% річних).
Ідея Банк знизив ставки за вкладами на 6 місяців на 0,25 в.п. — до 15,5% річних, і це наразі менше, ніж дохідність, яку пропонує банк на 9 та 12 місяців (по 15,75% річних).
За вкладами на 3 місяці найкращі умови пропонують Акордбанк (16,5% річних), Прокредит Банк (16% річних), та КомінБанк (15,75% річних).
16% річних за вкладами на півроку можна знайти в КомінБанку, банку Кредит Дніпро та Акордбанку. 15,5% річних пропонують Ідея Банк та Банк Львів. 15% річних можна заробити в ПУМБ.
Найпривабливіші ставки на 9 місяців пропонують КомінБанк (16% річних), Ідея Банк (15,75% річних) та Банк Львів (15% річних).
В Укрексімбанку нам повідомили, що спостерігають тенденції до збільшення термінів розмішення коштів. «Але поки що це незначні відсотки, тому зарано говорити про те, що відбувається дійсно зміна структури портфеля за термінами», — додали представники банку.
Понад 40% вкладів у банку припадає на 3-місячні вклади. «Така структура в тому числі ще є відображенням тієї тенденції на ринку ставок, яка була притаманна протягом цього 2023 року, відсоткові ставки на термін 3 місяці були найпривабливішими. Починаючи з лютого, ми поступово переходимо до класичнішої кривої відсоткових ставок, а саме, чим більше термін, тим більше ставка. Тому в найближчий перспективі очікуємо, що середня строковість зростатиме», — додали у банку.
У березні на піврічні депозити фіксувалася найвища середня ставка (14,09%) серед 26 учасників огляду. Ставки за річними вкладами — на другому місці (13,82%), на третьому — вклади на 9 місяців (13,76%). Середня дохідність вкладів на 3 місяці серед учасників огляду склала лише 13,09%.
Чого чекати у квітні
За словами директора департаменту роздрібних клієнтів Кредобанку Олександра Супруновича, банк до кінця березня планує незначно зменшити ставки за депозитами: на 0.5−1 в.п. «Зміна стосуватиметься вкладів, насамперед, із термінами на 6−12 міс.», — додав він.
Плани щодо зниження підтвердила й директорка з роздрібного бізнесу Банку Кредит Дніпро Катерина Мелеш. «Ми плануємо зовсім невелике коригування ставок у бік зниження за деякими термінами вже на початку квітня», — повідомила вона «Мінфін».
Директор департаменту-трайбу некредитних продуктів ПУМБ Дмитро Коваль також не виключає вірогідності перегляду ставок, «аби запропонувати клієнтам найпривабливіші умови розміщення депозитів». «Умовами перегляду ставок є зміна монетарної політики НБУ, рівень інфляції, конкурентне середовище та інші фактори», — пояснює банкір.
«Щодо можливого зниження відсоткової ставки за депозитами, то наші очікування — зниження в середньому по ринку на 0,5% річних», — каже Дмитро Коваль про очікувані середні ставки в квітні.
«На нашу думку, ринок також знижуватиме цінову пропозицію щодо залучення вкладів у національній валюті. Деякі банки вже це зробили в своїй продуктовій лінійці після останніх змін НБУ як облікової ставки, так і ставки на депозитні сертифікати. Щодо середньої ставки, то, на нашу думку, у квітні вона коливатиметься від 13 до 15 % річних» — вважає Олександр Супрунович із Кредобанку.
В Укрексімбанку теж припускають такий рівень і не очікують значних коливань середніх відсоткових ставок за депозитами фізичних осіб. В Ощадбанку кажуть, що щодо коригування ставок «поки рішення немає». Щодо прогнозу за середніми ставками у квітні по ринку, в банку вважають, що можливі «несуттєві коливання в сторону зменшення відсоткових ставок, оскільки банк не може залучати дорогі депозитні ресурси для подальшого кредитування з великим ризиком для себе».
Деякі банки планують залучати вкладників за допомогою акцій. Зокрема, Катерина Мелеш із Банку Кредит Дніпро та Дмитро Коваль з ПУМБ повідомили «Мінфін», що їх банки в квітні планують акційні пропозиції для клієнтів — як нових, так і «старих».
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Максимальні ставки за гривневими депозитами
|Банк
|12 місяців
|9 місяців
|6 місяців
|3 місяці
|Безстроковий
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|КомінБанк*
|16,25%
|-
|16,00%
|-
|16,00%
|-
|15,75%
|-
|-
|-
|Ідея Банк
|15,75%
|-
|15,75%
|-
|15,50%
|0,25%
|-
|-
|-
|-
|А-Банк
|15,35%
|-
|-
|-
|15,25%
|-
|14,50%
|-
|0,01%
|-
|Акордбанк
|15,00%
|1,00%
|-
|-
|16,00%
|0,50%
|16,50%
|1,50%
|5,00%
|-
|Банк Львів*
|15,00%
|1,00%
|15,00%
|1,00%
|15,50%
|0,50%
|14,50%
|0,50%
|5,00%
|-
|Прокредит Банк*
|15,00%
|-
|-
|-
|16,00%
|-
|16,00%
|-
|5,00%
|-
|Універсал Банк
|15,00%
|-
|-
|-
|14,70%
|-
|14,50%
|-
|-
|-
|monobank
|15,00%
|-
|14,90%
|-
|14,70%
|-
|14,50%
|-
|-
|-
|Кредит Дніпро Банк
|14,50%
|-
|-
|-
|16,00%
|-
|15,50%
|-
|-
|-
|Таскомбанк
|14,50%
|-
|14,25%
|-
|14,00%
|-
|14,00%
|-
|4,00%
|-
|Укргазбанк
|14,50%
|1,00%
|14,50%
|1,00%
|13,50%
|1,00%
|4,50%
|1,00%
|-
|-
|Укрексімбанк*
|14,50%
|-
|14,50%
|-
|14,75%
|-
|14,75%
|-
|-
|-
|МТБ Банк
|14,00%
|-
|14,20%
|-
|14,50%
|-
|15,30%
|-
|-
|-
|ПУМБ
|14,00%
|-
|14,00%
|-
|15,00%
|-
|15,00%
|-
|-
|-
|Сенс Банк*
|13,75%
|-
|-
|-
|13,25%
|-
|12,50%
|-
|4,00%
|-
|Альянс Банк
|13,50%
|0,50%
|14,00%
|0,50%
|14,50%
|-
|15,50%
|0,75%
|6,00%
|-
|Восток Банк
|13,50%
|-
|-
|-
|13,50%
|-
|13,00%
|-
|-
|-
|Ощадбанк
|13,25%
|-
|-
|-
|13,50%
|-
|-
|-
|-
|-
|Кредобанк
|13,00%
|-
|-
|-
|14,00%
|-
|-
|-
|-
|-
|Приватбанк
|13,00%
|-
|12,00%
|-
|12,00%
|-
|2,50%
|-
|2,50%
|-
|Креді Агриколь Банк
|12,00%
|-
|-
|-
|12,00%
|-
|10,50%
|-
|1,00%
|-
|Райффайзен Банк
|12,00%
|-
|-
|-
|12,00%
|-
|11,00%
|-
|-
|-
|Правекс Банк
|11,00%
|-
|12,00%
|-
|12,00%
|-
|14,00%
|-
|-
|-
|ОТП Банк
|6,50%
|-
|6,50%
|-
|11,00%
|-
|11,25%
|-
|3,00%
|-
|Південний
|-
|-
|-
|-
|15,00%
|-
|14,50%
|-
|3,00%
|-
|Укрсиббанк
|-
|-
|-
|-
|11,50%
|-
|10,00%
|-
|-
|-
У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 26 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 12.03.2024−25.03.2024.
* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.
Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,
Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні
Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці - 99 днів, 12 місяців — 372 дні
** Банк приймає вклади на суму від 50 тисяч гривень.
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Максимальні ставки за доларовими депозитами
|Банк
|12 місяців
|9 місяців
|6 місяців
|3 місяці
|Безстроковий
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Акордбанк
|3,00%
|-
|-
|-
|2,50%
|-
|2,25%
|-
|0,10%
|-
|Таскомбанк
|3,00%
|-
|2,50%
|-
|2,25%
|-
|2,00%
|-
|-
|-
|КомінБанк*
|2,90%
|-
|2,40%
|-
|2,40%
|-
|1,40%
|-
|-
|-
|Банк Львів*
|2,50%
|-
|2,25%
|-
|2,25%
|-
|1,75%
|-
|0,01%
|-
|2,50%
|-
|-
|-
|2,00%
|-
|0,80%
|-
|-
|-
|Універсал Банк
|2,10%
|-
|-
|-
|1,60%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|monobank
|2,10%
|-
|1,90%
|-
|1,60%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Прокредит Банк*
|2,00%
|-
|-
|-
|1,75%
|-
|1,50%
|-
|0,01%
|-
|Сенс Банк*
|2,00%
|-
|-
|-
|1,75%
|-
|1,25%
|-
|0,01%
|-
|МТБ Банк
|1,95%
|-
|1,95%
|-
|1,90%
|-
|1,70%
|-
|-
|-
|Альянс Банк
|1,70%
|-
|0,75%
|-
|0,50%
|-
|0,30%
|-
|0,20%
|-
|Восток Банк
|1,50%
|-
|-
|-
|1,00%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Укрексімбанк*
|1,50%
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|1,25%
|-
|-
|-
|1,00%
|-
|-
|-
|0,75%
|-
|0,50%
|-
|0,01%
|-
|ПУМБ
|1,00%
|-
|0,80%
|-
|0,60%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Укргазбанк
|1,00%
|-
|1,00%
|-
|0,15%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Ідея Банк
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Кредобанк
|0,50%
|-
|-
|-
|0,50%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Ощадбанк
|0,40%
|-
|-
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|-
|-
|А-Банк
|0,10%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|ОТП Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|1,50%
|-
|1,50%
|-
|0,01%
|-
|Правекс Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|1,00%
|-
|0,01%
|-
|Приватбанк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Райффайзен Банк
|0,01%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Південний
|-
|-
|-
|-
|1,75%
|-
|1,50%
|-
|-
|-
|Укрсиббанк
|-
|-
|-
|-
|2,00%
|-
|2,00%
|-
|-
|-
У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 26 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 12.03.2024−25.03.2024.
* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.
Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,
Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні
Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці - 99 днів, 12 місяців — 372 дні
Євро
Максимальні ставки за євровкладами
|Банк
|12 місяців
|9 місяців
|6 місяців
|3 місяці
|Безстроковий
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Акордбанк
|2,00%
|-
|-
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|0,10%
|-
|Таскомбанк
|2,00%
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|0,70%
|-
|-
|-
|Банк Львів*
|1,75%
|-
|1,25%
|-
|1,25%
|-
|0,75%
|-
|0,01%
|-
|Альянс Банк
|1,70%
|-
|0,75%
|-
|0,50%
|-
|0,30%
|-
|0,20%
|-
|Універсал Банк
|1,60%
|-
|-
|-
|1,10%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|monobank
|1,60%
|-
|1,30%
|-
|1,10%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|КомінБанк*
|1,40%
|-
|1,15%
|-
|1,15%
|-
|0,90%
|-
|-
|-
|МТБ Банк
|1,40%
|-
|1,35%
|-
|1,30%
|-
|1,05%
|-
|-
|-
|Прокредит Банк*
|1,00%
|-
|-
|-
|1,00%
|-
|0,75%
|-
|0,01%
|-
|ПУМБ
|0,80%
|-
|0,70%
|-
|0,60%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Укрексімбанк*
|0,70%
|-
|0,70%
|-
|0,40%
|-
|0,40%
|-
|-
|-
|Восток Банк
|0,50%
|-
|-
|-
|0,50%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Креді Агриколь Банк
|0,50%
|-
|-
|-
|0,30%
|-
|0,20%
|-
|-
|-
|Ідея Банк
|0,40%
|-
|0,40%
|-
|0,40%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Сенс Банк*
|0,25%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Кредобанк
|0,20%
|-
|-
|-
|0,20%
|-
|-
|-
|-
|-
|Ощадбанк
|0,20%
|-
|-
|-
|0,15%
|-
|-
|-
|-
|-
|А-Банк
|0,10%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Кредит Дніпро Банк
|0,01%
|-
|-
|-
|0,60%
|-
|0,60%
|-
|-
|-
|ОТП Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|1,00%
|-
|1,00%
|-
|0,01%
|-
|Правекс Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,50%
|-
|0,01%
|-
|Приватбанк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Райффайзен Банк
|0,01%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Укргазбанк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Південний
|-
|-
|-
|-
|1,00%
|-
|0,75%
|-
|-
|-
|Укрсиббанк
|-
|-
|-
|-
|1,00%
|-
|1,00%
|-
|-
|-
У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 26 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 12.03.2024−25.03.2024.
* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.
Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,
Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні
Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці - 99 днів, 12 місяців — 372 дні
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