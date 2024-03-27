​Укргаз і Банк Львів порізали дохідність всіх гривневих депозитів

Дохідність банківських вкладів продовжує падати. За останній тиждень (з 19 до 26 березня) Український індекс ставок за депозитами фізосіб знизився за вкладами на всі терміни, зокрема, за 3-місячними — з 14,35% до 14,14% річних, за 6-місячними — з 14,34% до 14,18% річних, а за 9-місячними вже є нижчим за 14% річних. Скільки зараз пропонують своїм клієнтам банки з депозитним портфелем фізосіб від 2 млрд і як планують переглядати депозитні ставки у квітні, — у свіжому огляді «Мінфіну».

Стимулом для подальшого зниження ставок стали декілька подій.

По-перше, політика НБУ, який несподівано для ринку знизив не тільки облікову ставку, а й дохідність своїх тримісячних депозитних сертифікатів, які є одним із основних джерел заробітків фінансистів. Більшість з членів Монетарного комітету НБУ очікують зниження облікової ставки до 13−14% на кінець поточного року, ще декілька — припускають зниження до 11−12%.

По-друге, відновлення зростання грошей населення у банках. За даними Нацбанку, в лютому залишки за банківськими вкладами приватних клієнтів у національній валюті збільшились на 16 млрд — до 1,067 трлн грн. Хоча це все менше попередніх обсягів: порівнюючи з лютим 2023 року, ці обсяги зменшились на 1,1 в.п.

Найактивніше переглядають ставки великі банки, які не відчувають дефіциту ліквідності.

Як банки змінювали ставки

​Укргазбанк зменшив дохідність всіх вкладів на 1 в.п. Тепер банк найбільше платить за вкладами на 1 рік та 9 місяців (14,5% річних), найменше — за вкладами на 3 місяці (4,5% річних).

За всіма вкладами також знизив ставки Банк Львів. За довшими — на 1 в.п., за коротшими — на 0,5 в.п. Наразі найвищу ставку банк пропонує на піврічні вклади (15,5% річних), найменшу — на вклади на 3 місяці (14,5% річних).

Акордбанк зрізав дохідність вкладів на 3 місяці відразу на 1,5 в.п. — до 16,5% річних. Ставки за річними вкладами схудли на 1 в.п. — до 15% річних, на півроку — на 0,5 в.п. — до 16% річних.

Альянс банк зменшив ставки за вкладами на 9 та 12 місяців на 0,5 в.п., натомість, збільшив за вкладами на 3 місяці на 0,75 в.п. Тепер найвища ставка у банку зараз саме на ці вклади — 15,5% річних, найменша — на рік (13,5% річних).

Ідея Банк знизив ставки за вкладами на 6 місяців на 0,25 в.п. — до 15,5% річних, і це наразі менше, ніж дохідність, яку пропонує банк на 9 та 12 місяців (по 15,75% річних).

За вкладами на 3 місяці найкращі умови пропонують Акордбанк (16,5% річних), Прокредит Банк (16% річних), та КомінБанк (15,75% річних).

16% річних за вкладами на півроку можна знайти в КомінБанку, банку Кредит Дніпро та Акордбанку. 15,5% річних пропонують Ідея Банк та Банк Львів. 15% річних можна заробити в ПУМБ.

Найпривабливіші ставки на 9 місяців пропонують КомінБанк (16% річних), Ідея Банк (15,75% річних) та Банк Львів (15% річних).

В Укрексімбанку нам повідомили, що спостерігають тенденції до збільшення термінів розмішення коштів. «Але поки що це незначні відсотки, тому зарано говорити про те, що відбувається дійсно зміна структури портфеля за термінами», — додали представники банку.

Понад 40% вкладів у банку припадає на 3-місячні вклади. «Така структура в тому числі ще є відображенням тієї тенденції на ринку ставок, яка була притаманна протягом цього 2023 року, відсоткові ставки на термін 3 місяці були найпривабливішими. Починаючи з лютого, ми поступово переходимо до класичнішої кривої відсоткових ставок, а саме, чим більше термін, тим більше ставка. Тому в найближчий перспективі очікуємо, що середня строковість зростатиме», — додали у банку.

У березні на піврічні депозити фіксувалася найвища середня ставка (14,09%) серед 26 учасників огляду. Ставки за річними вкладами — на другому місці (13,82%), на третьому — вклади на 9 місяців (13,76%). Середня дохідність вкладів на 3 місяці серед учасників огляду склала лише 13,09%.

Чого чекати у квітні

За словами директора департаменту роздрібних клієнтів Кредобанку Олександра Супруновича, банк до кінця березня планує незначно зменшити ставки за депозитами: на 0.5−1 в.п. «Зміна стосуватиметься вкладів, насамперед, із термінами на 6−12 міс.», — додав він.

Плани щодо зниження підтвердила й директорка з роздрібного бізнесу Банку Кредит Дніпро Катерина Мелеш. «Ми плануємо зовсім невелике коригування ставок у бік зниження за деякими термінами вже на початку квітня», — повідомила вона «Мінфін».

Директор департаменту-трайбу некредитних продуктів ПУМБ Дмитро Коваль також не виключає вірогідності перегляду ставок, «аби запропонувати клієнтам найпривабливіші умови розміщення депозитів». «Умовами перегляду ставок є зміна монетарної політики НБУ, рівень інфляції, конкурентне середовище та інші фактори», — пояснює банкір.

«Щодо можливого зниження відсоткової ставки за депозитами, то наші очікування — зниження в середньому по ринку на 0,5% річних», — каже Дмитро Коваль про очікувані середні ставки в квітні.

«На нашу думку, ринок також знижуватиме цінову пропозицію щодо залучення вкладів у національній валюті. Деякі банки вже це зробили в своїй продуктовій лінійці після останніх змін НБУ як облікової ставки, так і ставки на депозитні сертифікати. Щодо середньої ставки, то, на нашу думку, у квітні вона коливатиметься від 13 до 15 % річних» — вважає Олександр Супрунович із Кредобанку.

В Укрексімбанку теж припускають такий рівень і не очікують значних коливань середніх відсоткових ставок за депозитами фізичних осіб. В Ощадбанку кажуть, що щодо коригування ставок «поки рішення немає». Щодо прогнозу за середніми ставками у квітні по ринку, в банку вважають, що можливі «несуттєві коливання в сторону зменшення відсоткових ставок, оскільки банк не може залучати дорогі депозитні ресурси для подальшого кредитування з великим ризиком для себе».

Деякі банки планують залучати вкладників за допомогою акцій. Зокрема, Катерина Мелеш із Банку Кредит Дніпро та Дмитро Коваль з ПУМБ повідомили «Мінфін», що їх банки в квітні планують акційні пропозиції для клієнтів — як нових, так і «старих».

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Максимальні ставки за гривневими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 26 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 12.03.2024−25.03.2024.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці - 99 днів, 12 місяців — 372 дні

** Банк приймає вклади на суму від 50 тисяч гривень.

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Долар США

Максимальні ставки за доларовими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 26 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 12.03.2024−25.03.2024.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці - 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Максимальні ставки за євровкладами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 26 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 12.03.2024−25.03.2024.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці - 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Із методикою дослідження можна ознайомитися тут.