Активність МФО зростає: взяти кредит «під 0%» тепер можна на більшу суму і довший строк

Ринок мікропозик з початку цього року відчутно активізується, що відобразилося і у традиційному рейтингу МФО , який підготував «Мінфін». Кількість компаній, які пропонують позики «під 0%» зростає, як і суми які можна взяти за такими акціями. На цьому фоні вгору йде і загальна заборгованість українців за мікрокредитами.

Кредитів стає більше

За підсумками минулого року в Україні було видано 8,6 млн мікрокредитів. Це, за даними Опендатабот, приблизно на 3% більше, ніж роком раніше та найвищий показник з початку повномасштабного вторгнення.

Водночас до цифр 2021 р. ринок ще навіть не наблизився — у 2021 р. таких позик будо видано понад 14 млн. Тобто падіння від того періоду склало близько 40%. Така ситуація виникає через поєднання кількох факторів. По-перше, це виїзд мільйонів українців за кордон, а крім цього багато МФО стали обережнішими у видачі кредитів, вдосконалили системи перевірки позичальників та більш прискіпливо ставляться до платоспроможності клієнтів.

Натомість середня сума мікропозик зараз найвища в історії — 6594 грн. Рік тому вона становила 6209 грн, тобто зросла на 385 грн або ж на 6,2%. Порівняно ж із 2021 р. ріст становить близько 43%. Тут основна причина в інфляції, яка за останні 4 роки сумарно перевищила 60%, а значить реальна купівельна спроможність середньої позики все ж залишається суттєво нижчою, ніж до повномасштабного вторгнення.

Чому зростає заборгованість українців

На фоні все ще порівняно невисокої кількості позик суттєво зросла загальна заборгованість українців за мікрокредитами. На кінець минулого року вона становила 27,65 млрд грн. Для порівняння у 2024 р. цей показник був трохи менш як 20 млрд грн, тобто за рік він зріс майже на 40%.

Якщо ж поглянути на загальну заборгованість за підсумками 2021 р., то тоді вона була 12,12 млрд грн. Відповідно, з того часу зросла практично у 2,3 раза.

Виникає логічне запитання, якщо кількість кредитів стала нижчою, ріст середньої позики відстає від інфляції, то звідки ж така велика заборгованість. Найпростішим поясненням могло б стати те, що українці масово не віддають борги. Однак насправді річ не в цьому — такої величезної заборгованості навіть близько не було у 2022 р., коли значна кількість позичальників дійсно не повертала гроші.

Головна причина росту заборгованості — у зміні структури позик, які все частіше беруться на довгий строк. Приміром вже на початок 2025 р. кількість кредитів на період від 1 до 3 місяців знизилась з 15% від загальної кількості до 3%. Водночас у 15 разів побільшало довгострокових мікропозик — від 1 до 2 років. Їх частка була відносно невеликою — 3,6%, але яскраво підкреслювала тенденцію.

Найбільше зростання за підсумками 2025 р. демонструють мікрокредити від 2 до 3 років — у 36 разів. Порівняльна база тут невелика, раніше вони не були популярними, і зараз йдеться про тисячі таких позик, що не надто багато порівняно із загальною кількістю позик, але все ж доводить зміну пріоритетів кредитування.

Найпопулярніші ж кредити на строк від 3 місяців до 1 року — на них припадає 61%. Таким чином можна зробити висновок, що позики від МФО вже не коректно називати «грошима до зарплати», вони беруться не на кілька тижнів і навіть вже не на пару місяців, а на відчутно довші строки. Відповідно і загальна сума, яку в кожен момент часу винні клієнти фінкомпаній виглядає значно більшою.

Хто заробляє найбільше

Загальні доходи 10 найбільших МФО України за підсумками минулого року становлять 18,5 млрд грн. Це приблизно на 400 млн грн менше, ніж минулого року, але загалом можна стверджувати, що цей показник тримається на стабільному рівні.

Найбільші доходи, як і минулого року, демонструє Укр Кредит Фінанс (бренд CreditKasa) — 3,3 млрд грн. На другому місці Споживчий центр (ШвидкоГроші) — 2,3 млрд грн.

Попри незначне падіння доходів прибутки десятка найбільших МФО за рік стрімко зросли — на 60% і сягають 1,8 млрд грн. Лідером за цим показником стали Швидко гроші, які заробили 470 млн грн.

Топ-10 мікрофінансових організацій за доходом

Місце Бренд Дохід 2025, млрд грн Дохід 2024, млрд грн 1 CreditKasa 3,32 4,25 2 ШвидкоГроші 2,31 1,71 3 Credit plus 2,28 2,21 4 Credit7 1,88 1,93 5 Є-Гроші 1,68 1,63 6 Miloan 1,6 1,75 7 Moneyveo 1,51 1,41 8 Selfie credit 1,38 1,38 9 БізнесПозика 1,34 1,04 10 MyCredit 1,23 1,65

Хто пропонує кредити під 0%

Ключовий інструмент розширення кількості клієнтів для МФО — це так звані «кредити під 0%», щоправда, насправді тут мається на увазі ставка 0,01% на день. Такі пропозиції фінкомпанії пропонують тільки новим клієнтам і вони обмежуються певним строком.

Така позика збиткова для компанії, адже частина позичальників може не повернути гроші. Водночас це сприймається як плата за залучення нових клієнтів та перевірку, кому з них можна довіряти в майбутньому. Розрахунок МФО в тому, що якщо позичальнику сподобаються умови обслуговування, надалі він вже братиме кошти в борг у цієї компанії під звичну ставку.

Зазвичай коли ринок перебуває в стадії розвитку, зростає кількість компаній, які мають акційні пропозиції. Також збільшуються суми, які вони готові надати «під 0%». Під час же падіння сектору залучення нових клієнтів стає менш актуальним.

До свого рейтингу «Мінфін» відбирає мікрофінансові організації, які пропонують кредити «під 0%». Наявність таких позик редакція перевіряє у партнерів сайту, а також у МФО, які потрапляють на перші 10 сторінок пошукових систем за запитом «онлайн-кредит на картку». Це дозволяє охопити фактично всі МФО, які активно просувають свої послуги.

Відповідно до показників першого кварталу МФО почали активніше просувати свої послуги. Якщо в попередньому рейтингу було 26 учасників, то цього разу їх кількість зросла відразу на 8.

Серед двох новачків дві компанії, які раніше не брали участь у нашому рейтингу —Ranok та Aerocash. Крім них у ReCredit та Maxicredit з'явились відповідні акційні пропозиції,Slon Credit відновили такий кредит за промо-кодом, а від MyBiz редакція зуміла отримати підтвердження про наявність акції у Службі підтримки — минулого разу вони не були в рейтингу саме через труднощі у наданні такої інформації.

Повернулись до рейтингу також FirstCredit і Loan+, які пропускали минулий через штрафи від НБУ — редакція ніколи не допускає до рейтингу МФО, до яких застосовувались санкції в поточному кварталі.

Гроші стають доступнішими

Якщо у попередньому кварталі середня сума, яку можна було отримати у МФО «під нуль» становила трохи менш як 22,5 тис. грн, то зараз вона вже перевищує 23 тис. грн. Зросли і показники максимальних строків на які можна отримати таку позику — було 24 дні, а стало 26,5 днів.

Частково це пов'язано із пропозиціями новачків ReCredit і Maxicredit — обоє готові видавати до 40 тис. грн на 60 днів. Але крім цього деякі «старожили» теж переглянули умови — минулого кварталу сума позики MyCredit обмежувалась 18 тис. грн і 15 днями, а зараз це 30 тис. і 30 днів.

Загалом найбільші суми «під нуль» пропонують Creditkasa і Credos — по 55 тис. грн відповідно. До 50 тис. грн можна отримати у Moneyveo.

Найбільші ж строки акційного кредитування у вже згаданих новачків ReCredit і Maxicredit — по 40 днів. На 30 днів дозволяють взяти таку позику відразу 18 МФО.

На рівні «символічних» 500 грн і 1 тис. грн тримають акційні позики Clickcredit і MyBiz відповідно. У Clickcredit найменший і строк кредитів «під 0%». — лише 10 днів.

Місце МФО Бали Максимальна сума кредиту під 0,01%, грн Максимальний строк, на який МФО видає кредит під 0,01%, дні Зміна місця 1 Creditkasa 37,5 55000 30 0 2 Credit7 37 30000 30 +1 3 CreditPlus 37 30000 30 -1 4 MyCredit 35,5 30000 30 +8 5 CreditBox 34 30000 30 -1 6 Moneyveo 34 50000 20 -1 7 ReCredit 33,5 40000 60 нов. 8 Maxicredit 33 40000 60 нов. 9 Slon Credit 33 32000 15 -3 10 FirstCredit 32,5 30000 30 нов. 11 Твоя Позика 32 30000 26 -2 12 Credos 31,75 55000 30 -5 13 Бізнес Позика 31,75 30000 26 -5 14 Tengo 29,5 20000 30 -4 15 SelfieCredit 29,5 25000 20 -1 16 Loan+ 28,75 20000 30 нов. 17 Pango 28,5 15000 30 -6 18 Miloan 27,75 20000 30 -5 19 Amigo 27,75 20000 30 +1 20 Швидко Гроші 26,5 30000 14 -2 21 Starfin 26 20000 30 -5 22 CashtanCredit 26 20000 30 -7 23 SunCredit 25,5 20000 30 -6 24 SOS CREDIT 24,75 20000 20 -3 25 Ranok 24 20000 30 нов. 26 Національний кредит 24 10000 30 -7 27 Clickcredit 20 500 10 -5 28 Fcredit 19,5 5000 30 -5 29 alexcredit 18,75 6000 20 -5 30 Aerocash 18,25 8000 15 нов. 31 Rocket Money 18,25 8000 15 -6 32 Finbert 18 8000 14 нов. 33 EasyCash 16 5000 15 -7 34 MyBiz 11,25 1000 14 нов.

Лідери рейтингу

Лідером рейтингу, як і минулого разу стала Creditkasa. Слідом за нею розмістилися Credit7 та CreditPlus, які цього разу помінялись місцями.

Завдяки суттєвому покращенню умов кредитування на четвертій сходинці закріпився MyCredit, який до цього був дванадцятим.

Більшість МФО опинились на нижчих місцях, порівняно з попереднім рейтингом, але не через погіршення умов кредитування, а високі місця кількох новачків, які посунули всіх донизу.

Загалом активізація МФО щодо залучення клієнтів може свідчити про зростання ринку. Хоча не можна виключати і того, що умови перших пози покращуються через зростання конкуренції. Як насправді змінюватимуться тенденції ми зможемо побачити вже в наступні місяці.