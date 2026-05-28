Ukraine Facility: Рада ЄС схвалила виплату 2,8 мільярда євро для України

28 травня Рада ЄС ухвалила рішення про виділення Україні майже 2,8 млрд євро в межах програми Ukraine Facility. Єврокомісія позитивно оцінила виконання Плану України за четвертий квартал 2025 року, написала прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

«Дякуємо Верховній Раді за підтримку важливих рішень і спільну роботу. Станом на кінець травня 2026 року спільними зусиллями вже виконано 86 кроків Плану України, ще 65 — у процесі реалізації. Продовжуємо разом впроваджувати реформи та рухатися шляхом європейської інтеграції.

Щиро вдячні європейським партнерам за підтримку та довіру", — подякувала Свириденко.

Нагадаємо

Ukraine Facility — це важливий інструмент фінансової підтримки України. У межах програми Ukraine Facility з початку роботи інструменту з 2024 року вже отримали 26,8 млрд євро. Загальний обсяг програми на 2024−2027 роки становить 50 млрд євро.

Як писав «Мінфін», в грудні 2025 року до держбюджету України надійшло 2,3 млрд євро від Європейського Союзу в межах фінансового інструменту Ukraine Facility. Зокрема, Уряд України залучив 2,1 млрд євро кредитних коштів та 200 млн євро гранту.